Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη - Κούλα Τοπαλούδη στον ΑΝΤ1: Οι αστυνομικοί “δολοφόνησαν” το παιδί μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξοργισμένη η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, μιλά για την καταγγελία για ομαδικό βιασμό της φοιτήτριας και την αντίδραση των αστυνομικών. Ζητά να "ανοίξει" πάλι η υπόθεση.

Της Ελισάβετ Γεωργίου

Στο αρχείο τέθηκε η δικογραφία, που εκκρεμούσε από το 2019, σχετικά με την καταγγελία που είχε κάνει η Ελένη Τοπαλούδη για ομαδικό βιασμό της από δύο Ροδίτες και την παράνομη βιντεοσκόπηση του βιασμού από τρίτον άνδρα, ένα χρόνο πριν βρεθεί στα χέρια των δολοφόνων της.

Μετά από την δολοφονία της, μια φίλη της άτυχης κοπέλας ενημέρωσε την μητέρα της άτυχης φοιτήτριας, ότι η κόρη της είχε πέσει θύμα βιασμού, τον Νοέμβριο του 2017.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη δηλώνει πως «την ημέρα που έγινε η ταφή του παιδιού, εκείνο το βράδυ έμαθα για τον βιασμό του παιδιού. Δεν ήξερα τίποτα. Απλώς, αυτή η συγκεκριμένη φίλη… μου έδωσε και τα ονόματα των βιαστών, τα δύο ονόματα των βιαστών που τα είχε βρει η Ελένη».

Η 24χρονη φίλη της Ελένης είχε αναφέρει πως ένα βραδύ, κατά την διάρκεια διασκέδασης σε νυχτερινό κέντρο στο νησί, η Ελένη γνώρισε τα εν λόγω άτομα, την μετέφεραν στο σπίτι της και πίστευε ότι την είχαν βιντεοσκοπήσει, κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης.

Σύμφωνα με την οικογένεια της Ελένης, όταν η κοπέλα πήγε να καταγγείλει το περιστατικό σε αστυνομικό τμήμα στην Ρόδου, δεν είχε την δέουσα αντιμετώπιση από τους αστυνομικούς.

«Πήγε και κατήγγειλε στην αστυνομία και βρήκε το παιδί μου κλειστή πόρτα. Της είχαν πει να πάει να ψάξει να βρει το βίντεο! Η Ελένη δηλαδή να κάνει τον ντετέκτιβ, αν είναι δυνατόν! Αυτοί δολοφόνησαν το παιδί μου… Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους το παιδί μου θα ήταν ζωντανό. Βασικά, θα το έπαιρνα από αυτό το ”βρωμονήσι”», δφηλώνει η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη.

Για την υπόθεση δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία, σύμφωνα με τις Αρχές, με αποτέλεσμα η καταγγελία να μπει στον αρχείο, γεγονός που εξοργίζει τους γονείς της άτυχης κοπέλας.

«Να ανακινηθεί από την αρχή αυτό το θέμα γιατί με καίει και με τρώει και με βασανίζει και δεν μπορεί επειδή το παιδί μου δεν είναι ζωντανό να μπει στο συρτάρι», λέει φορτισμένη η Κούλα Τοπαλούδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταγγελλόμενοι για τον ομαδικό βιασμό και την βιντεοσκόπηση του, αρνούνται όλες τις κατηγορίες.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: 40χρονος πολιορκούσε ερωτικά την κόρη της συντρόφου του

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 σε 7 περιοχές της χώρας για επικίνδυνα φαινόμενα

Πισπιρίγκου - Κούγιας: γιατί ανέλαβα την υπεράσπιση της