Ρεκόρ Γκίνες: 17χρονος έγινε ο νεότερος πιλότος που έκανε μόνος του τον γύρο του κόσμου (εικόνες)

Κάλυψε 54.000 χιλιόμετρα σε 221 ώρες, πέρασε από 30 χώρες και αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες.



Στα 17 του χρόνια ο Βελγοβρετανός Μακ Ράδερφορντ κέρδισε το στοίχημα: έγινε σήμερα ο νεότερος πιλότος που κατάφερε να κάνει μόνος του τον γύρο του κόσμου με ένα υπερελαφρύ αεροσκάφος. Χρειάστηκε πέντε μήνες και μία ημέρα για να πετύχει τον στόχο αυτόν. Σήμερα το απόγευμα προσγειώθηκε στο μικρό αεροδρόμιο της πόλης Ράντομιρ, στη Βουλγαρία, σε απόσταση περίπου μιας ώρας από τη Σόφια.

Φορώντας τη στολή του πιλότου και ένα γαλάζιο κράνος που κάλυπτε τα μακριά μαλλιά του, ο αδύνατος έφηβος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του αλλά και τη λύπη του επειδή αυτό το «φανταστικό» ταξίδι, που του χάρισε «το αίσθημα της απόλυτης ελευθερίας», έφτασε στο τέλος του. «Θέλω να δείξω ότι οι νέοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά, κυνηγήστε τα όνειρά σας!», είπε.

Ο Μακ κάλυψε 54.000 χιλιόμετρα σε 221 ώρες, πέρασε από 30 χώρες και αντιμετώπισε ακραίες θερμοκρασίες, μέχρι και 48 βαθμούς Κελσίου, ανάμεσα στις άλλες περιπέτειές του. Στα τέλη Ιουλίου αναγκάστηκε λόγω των σφοδρών ανέμων να προσγειωθεί στο Ατού, ένα ακατοίκητο νησί στις Αλεούτιες νήσους, στα δυτικά της Αλάσκας. Κάποια στιγμή διαπίστωσε ότι τα τρόφιμα που είχε μαζί του εμποτίστηκαν από τα καύσιμα και ικανοποίησε την πείνα του τρώγοντας σοκολάτες, όπως είπαν οι γονείς και η αδελφή του, που ήταν παρόντες στην υποδοχή.

«Αυτού του είδους το ταξίδι απαιτεί τεράστιο αυτοέλεγχο, σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να μπορείς να ελέγχεις τα συναισθήματα, το άγχος σου», εξήγησε η μητέρα του, η Μπεατρίς ντε Σμετ, που αρχικά δυσκολευόταν να δεχτεί ότι ο γιος της θα έφευγε για τον γύρο του κόσμου μόνος του.

«Το έκανε σαν άσος!» είπε από την πλευρά του ο Σαμ Ράδερφορντ, ο πατέρας του νεαρού και απόστρατος πιλότος στρατιωτικών αεροσκαφών ο ίδιος.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν άλλος ένας πονοκέφαλος για τον νεαρό, που αναγκάστηκε να αλλάξει τα αρχικά σχέδια, την προετοιμασία και τη διαδρομή που θα ακολουθούσε. Αντί να πετάξει πάνω από τη Ρωσία, παρεξέκλινε της πορείας του και πέρασε νότια, από το Πακιστάν, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Το δυσκολότερο μέρος του ταξιδιού του ήταν ο διάπλους του Ειρηνικού Ωκεανού, μέχρι τις ΗΠΑ, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος. Χρειάστηκε δέκα ώρες.

Ο Μακ έχει πάθος με τα αεροσκάφη από πολύ μικρή ηλικία. Κατά την άφιξή του στη Βουλγαρία σήμερα, τον περίμενε όχι μόνο ένα πλήθος που τον επευφημούσε αλλά και ένα πιστοποιητικό Γκίνες που επιβεβαιώνει το ρεκόρ του. Μέχρι σήμερα, ο νεότερος πιλότος που έκανε μόνος του τον γύρο του κόσμου ήταν ο Βρετανός Τράβις Λούντλοου, που πέτυχε αυτό το κατόρθωμα σε ηλικία 18 ετών. Επειδή ο Μακ πέταξε με υπερελαφρύ αεροσκάφος, έσπασε και ένα δεύτερο ρεκόρ, που κατείχε μόλις για μερικούς μήνες η αδελφή του, η Ζάρα, η οποία είναι η νεότερη γυναίκα πιλότος που έκανε μόνη της τον γύρο του κόσμου, σε ηλικία 19 ετών. Η Ζάρα δεν φάνηκε να ενοχλείται για την «απώλεια» του ρεκόρ της, δήλωσε πολύ υπερήφανη για τον Μακ και του παρέδωσε μάλιστα η ίδια το βραβείο του.

Ο επόμενος στόχος του Μακ είναι πολύ πιο πεζός: «να επιστρέψει στο σχολείο και να καλύψει το χαμένο έδαφος».

