Champions league: Θρίλερ στο Ζάγκρεμπ για το τελευταίο εισιτήριο των ομίλων

Η Κοπεγχάγη του Ζέκα πανηγύρισε την είσοδο της στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Πανηγύρια για τη Ρέιντζερς μέσα στην Ολλανδία.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ συμπλήρωσε το «παζλ» των 32 ομάδων των ομίλων του Champions League, καθώς επικράτησε της νορβηγικής Μπόντο Γκλιμτ με 4-1 στην παράταση και με συνολικό σκορ 4-2, πήρε το τελευταίο «εισιτήριο» για τα «χρυσοφόρα» γκρουπ της διοργάνωσης.

Η Ντινάμο ξεκίνησε τον αγώνα στα... κόκκινα και μόλις στο 4ο λεπτό ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα με το γκολ του Όρσιτς. Στο 32' ο Αντέμι είχε προσπάθεια στο δοκάρι για τους Κροάτες, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Μπρούνο Πέτκοβιτς με ένα καταπληκτικό ανάποδο ψαλίδι έκανε το 2-0 για την Ντινάμο, προσφέροντάς της σκορ πρόκρισης.

Μετά το 2-0 ωστόσο, η κροατική ομάδα σταμάτησε να... παίζει και λειτούργησε περισσότερο για να προστατέψει το αποτέλεσμα, με την Μπόντο Γκλιμτ να αντιδράει, να παίρνει να ηνία του αγώνα και να μειώνει στο 70' με τον Γκρονμπάεκ, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Εκεί η Ντινάμο συνήλθε, άρχισε να χάνει ξανά ευκαιρίες και στο 117' βρήκε το γκολ που έψαχνε, μετά από εξαιρετική εκτέλεση του Γιόζιπ Ντρίμιτς, ο οποίος έστειλε ουσιαστικά την κροατική ομάδα στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στο 120' ο Μποτσκάι μετά από αντεπίθεση διαμόρφωσε το τελικό 4-1, μέσα σε έξαλλούς πανηγυρισμούς στο... φλεγόμενο «Μακσιμίρ».

Η Κοπεγχάγη του Ζέκα και οι Γκλάσκοου Ρέιντζερς είναι οι δύο επόμενες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στους «χρυσοφόρους» ομίλους του Champions League της περιόδου 2022/23, επικρατώντας στις διπλές αναμετρήσεις τους με τις Τραμπζονσπόρ κι Αϊντχόφεν αντίστοιχα και πιάνοντας... θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Οι πρωταθλητές Δανίας, «πατώντας» πάνω στη νίκη τους με 2-1 στον πρώτο αγώνα στο «Πάρκεν», κράτησαν το «μηδέν» απέναντι στην ομάδα της Τραπεζούντας και με το 0-0 που απέσπασαν στην Τουρκία πήραν το «εισιτήριο» για τα γκρουπ. Ο Ζέκα έπαιξε σε όλο το 90λεπτο και ήταν καθοριστικός για την Κοπεγχάγη, ενώ από την πλευρά της Τραμπζονσπόρ ξεκίνησε βασικός ο Μανώλης Σιώπης και μπήκε ως αλλαγή 77’ ο «λαβωμένος» Τάσος Μπακασέτας (προερχόταν από μυϊκό τραυματισμό), όμως δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την τύχη του αγώνα.

Στο Philips Stadion, οι Ρέιντζερς «πάγωσαν» το θερμό κοινό της PSV, φεύγοντας με το «χρυσό» 1-0 που τους έδωσε και την πρόκριση στους ομίλους. Αφού άντεξαν δε, στο... σφυροκόπημα του πρώτου ημιχρόνου, βρήκαν το γκολ που έψαχναν στο 60’ με τον πρώην φορ του ΠΑΟΚ Αντόνιο Τσόλακ, ο οποίος πήρε την ασίστ από τον Τίλμαν (μετά το ολέθριο λάθος του Ομπίσπο) και δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να σημειώσει το γκολ που έκανε τη... διαφορά για τους Σκωτσέζους.

