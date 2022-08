Υγεία - Περιβάλλον

“Γέφυρα ζωής” για άνδρα που κάρφωσε μαχαίρι στον λαιμό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον έσωσαν οι πρώτες βοήθειες απο αστυνομικό και μια άψογα συντονισμένη επιχείρηση από ΕΚΑΒ και Αστυνομία, που “μηδένισε” τον χρόνο διακομιδής στο νοσοκομείο.

Με ένα μαχαίρι το οποίο κάρφωσε στο λαιμό του επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του ένας 41χρονος συμπολίτης μας, χθες λίγο μετά τις 10 το βράδυ, αλλά ευτυχώς, ο πατέρας του, η αστυνομία, το ΕΚΑΒ και οι γιατροί του νοσοκομείου μας, κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, απόλυτα συντονισμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΡΟΔΙΑΚΗΣ, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης, όταν ο 41χρονος συμπολίτης μας που διέμενε στο Ροδίνι, ευρισκόμενος σε πλήρη απόγνωση, επιχείρησε να βάλει τέρμα στη ζωή του "καρφώνοντας" ένα μαχαίρι στο λαιμό του! Παρέμεινε στη συνέχεια αιμόφυρτος στο διαμέρισμά του και δεν απαντούσε σε κανέναν.

Το γεγονός ανησύχησε τους συγγενείς του, που χτυπούσαν να τους ανοίξει και δεν άνοιγε, πήραν τηλέφωνο την αστυνομία, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά ισχυρή δύναμη της ομάδας ΔΙΑΣ έφθασε στο σημείο. Έσπασαν την πόρτα και αφού μπήκαν μέσα είδαν τον 41χρονο αιμόφυρτο, με το μαχαίρι καρφωμένο στο λαιμό του! Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και σήμανε συναγερμός.

Οι διασώστες, με μια εντυπωσιακή επιχείρηση, έδωσαν μάχη με το χρόνο, καταφέρνοντας έτσι να μεταφέρουν στο νοσοκομείο της Ρόδου τον 41χρονο μέσα σε 4 λεπτά της ώρας και στη συνέχεια να τον παραδώσουν στο χειρουργικό τμήμα, στελέχη του οποίου περίμεναν το περιστατικό.

Για να γίνει όλο αυτό, η ομάδα ΔΙΑΣ άνοιξε δρόμο στο ασθενοφόρο κόβοντας την κυκλοφορία σε όλους τους κόμβους, μειώνοντας έτσι το χρόνο μεταφοράς στο ελάχιστο. Σύμφωνα με μαρτυρίες στελεχών του νοσοκομείου της Ρόδου, ήταν μια από τις καλύτερα συντονισμένες επιχειρήσεις που έγιναν.

Στον παραλίγο αυτόχειρα, χορηγήθηκαν 10 φιάλες αίμα για να μπορέσουν να τον κρατήσουν στη ζωή οι γιατροί. Σήμερα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο χειρουργικό τμήμα του Νοσοκομείου μας και αναμένεται στη συνέχεια την περίπτωσή του να αναλάβουν ειδικοί ψυχολόγοι Οι λόγοι που ο 41χρονος επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή του δεν έγιναν γνωστοί.

Ο αδελφός μου σώθηκε λόγω του απόλυτου συντονισμού ΕΛΑΣ και ΕΚΑΒ

Μιλώντας στη «Ροδιακή» ο αδελφός του 41χρονου, που έζησε από πολύ κοντά την περιπέτεια, σημείωσε ότι δεν γίνονταν αυτού του είδους η κινητοποίηση, ο αδελφός του σήμερα δεν θα ζούσε.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τις προσπάθειες που έκαναν να σώσουν τη ζωή του αδελφού μου. Πρώτα της ομάδας ΔΙΑΣ που έσπασε γρήγορα την πόρτα και μπήκε στο διαμέρισμα. Ο ίδιος ο αστυνομικός προσέφερε τις πρώτες βο0ήθειες μέχρι να έρθουν οι διασώστες. Τους διασώστες του ΕΚΑΒ που τον μετέφεραν αστραπιαία στο Νοσοκομείο .

Και όλη η οικογένεια, θέλουμε να ευχαριστήσουμε ένα νέο χειρουργό του Νοσοκομείου της Ρόδου, που όπως μάθαμε τοποθετήθηκε πριν από μερικές μέρες. Τον χειρουργό Γεώργιο Ντόκο, που κατάφερε να κρατήσει στη ζωή τον αδελφό μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο και πάλι»

Πηγή: rodiaki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πνιγμός 6χρονης στην Κόρινθο – Μπούνας: ο πατέρας άλλαξε και ρούχα πριν ειδοποιήσει για βοήθεια;

North Evia - Samos Pass: η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του Σεπτεμβρίου

To James Webb ανακάλυψε την αρχαιότερη γαλαξιακή “κοινότητα” στο Σύμπαν (εικόνες)