Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: δεν είπα ότι “ανέλαβα την πιο αθώα κατηγορούμενη στην Ελλάδα”

Τι υποστηρίζει ο νέος συνήγορος της κατηγορούμενης ως δολοφόνου των τριών παιδιών της, για την δήλωση που του αποδίδεται και το τεκμήριο της αθωότητας.

Αντιδράσεις από την πλευρά του Αλέξη Κούγια προκαλούν δημοσιεύματα σχετικά με φερόμενη, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δήλωση του για την ανάληψη της υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, που κατηγορείται για την δολοφονία των τριών παιδιών της.

Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Πελοπόννησος», αναφέρεται το εξής χωρίο, που αναπαρήχθη από διάφορα ΜΜΕ και ιστοσελίδες, εγείροντας αντιδράσεις του νέου συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Το απόσπασμα από την εφημερίδα «Πελοπόννησο»:

«”Μάθαμε ότι αναλάβαττε την πιο διάσημη κατηγορούμενη στην Ελλάδα» ρωτήσαμε χθες τον γνωστό ποινικολόγο Αλέξη Κούγια και η απάντησή του ήταν αφοπλιστική: “Ανέλαβα την πιο αθώα κατηγορούμενη στην Ελλάδα”. Και συμπλήρωσε πως “έχει αηδιάσε锨με όσα έγιναν σε βάρος της 34χρονης μητέρας των 3 κοριτσιών. Ο κ. Κούγιας εξομολογήθηκε στην “Πελοπόννησο” πως μετά το χειρουργείο που έκανε είχε τον χρόνο και διάβασε όλη την δικογραφία”.

Λίγες ώρες μετά την αιφνίδια μεταφορά της Ρούλας Πισπιρίγκου σε νοσοκομείο, ο Αλέξης Κούγιας, αντιδρώντας σε όσα του αποδίδονται, αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε, τα ακόλουθα:

«Όπως είναι γνωστό, μετά την παράδοση σε συνεργάτη του γραφείου μου που την επισκέφτηκε στις φυλακές Κορυδαλλού σχετικής εξουσιοδοτήσεως, ανέλαβα την υπεράσπιση της κας Σωτηρίας Πισπιρίγκου.

Με δήλωσή μου δεσμεύτηκα ότι όσο κι αν προκληθώ δεν υπάρχει περίπτωση να εμφανιστώ σε τηλεοπτική εκπομπή είτε αυτοπροσώπως, είτε τηλεφωνικώς και εφόσον θίγονται τα συμφέροντα της κας κατηγορουμένης και θίγεται το τεκμήριο της αθωότητός της, θα παρεμβαίνω με γραπτές ανακοινώσεις μέσω του site του γραφείου, αλλά και με μηνύσεις και αγωγές αποζημιώσεως.

Δυστυχώς, σήμερα στο γνωστό site newsit, το οποίο ανήκει στο Νίκο Ευαγγελάτο, αλλά και σε μία δημοσιοποίηση του φίλου μου δημοσιογράφου Κώστα Φλαμή στην Πάτρα, παραποιούνται εντελώς τα λεγόμενά μου και συγκεκριμένα δημοσιοποιούνται οι φράσεις «Η Πισπιρίγκου είναι η πιο αθώα κατηγορουμένη», όπως επίσης δημοσιοποιείται ένα ολόκληρο σενάριο, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα, νομίζοντας ο Νίκος Ευαγγελάτος ότι δημοσιοποιώντας ένα φανταστικό σενάριο στο site του θα με αναγκάσει να εμφανιστώ στην εκπομπή του και να απαντήσω.

Πολύ σύντομα, αυτός και όσοι άλλοι έχουν την ίδια αντίληψη για την απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα και εκμεταλλεύτηκαν την πολύκροτη αυτή υπόθεση για προσωπική τους ιδιοτέλεια και όχι για την σωστή ενημέρωση των ακροατών και θεατών τους, θα καταλάβουν ότι αυτή η ακραία παρανομία τελείωσε και θα κληθούν να «πληρώσουν» για ό,τι παράνομο διαπράττουν.

Το αν η κυρία Πισπιρίγκου είναι αθώα ή όχι δεν θα το αποφασίσει ούτε κανένας δικηγόρος, ούτε κανένας ιατροδικαστής, ούτε κανένας παθολογοανατόμος, ούτε κανένας μάρτυρας ιατρός ή νοσηλευτής, ούτε κανένας μάρτυρας αστυνομικός, αλλά μόνο οι τακτικοί Δικαστές και οι ένορκοι που θα κρίνουν την υπόθεση, εφόσον βεβαίως προηγουμένως υπάρξουν αμετάκλητα παραπεμπτικά βουλεύματα, τα οποία δεν σημαίνουν τίποτε άλλο παρά μόνον την έναρξη της τακτικής διαδικασίας για τη διερεύνηση μιας ποινικής υποθέσεως.

Οι συνεργάτες του δικηγορικού μου γραφείου θα παρακολουθούν καθημερινά όλες τις εκπομπές, αλλά και τα δημοσιεύματα σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και εφόσον δεν τηρείται η δημοσιογραφική δεοντολογία και δεν υπάρχει σεβασμός στο τεκμήριο αθωότητος της κατηγορουμένης θα κινούμαι άμεσα σε νομικό και μόνο επίπεδο».

