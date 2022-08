Αθλητικά

Άντερλεχτ - Γιουνγκ Μπόις: Επεισόδια μεταξύ οπαδών (εικόνες)

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στις Βρυξέλλες, μεταξύ οπαδών της Αντερλεχτ και της Γιουνγκ Μπόις.



Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες βράδυ στις Βρυξέλλες, μεταξύ οπαδών της Αντερλεχτ και της Γιουνγκ Μπόις, ενώ οι δύο ομάδες αναμετρώνται απόψε (25/8), στον δεύτερο αγώνα των πλέι-οφ του Europa Conference League.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, ένα καφέ στο ιστορικό κέντρο της πόλης «λεηλατήθηκε», ενώ ζημιές υπέστησαν τα παράθυρα ενός κτιρίου που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο, όταν περίπου 30 άτομα (μερικά από τα οποία φορούσαν κουκούλες) πέταξαν καρέκλες.

Un groupe de personne est arrive au Falstaff et a commencer a prendre les terrasses installe et les jeter a travers de l'etablissement... quelle horreur ! #Falstaff #brussels #bruxelles pic.twitter.com/2ejm2WufpZ — Sheeriosphere (@sheeriosphere) August 24, 2022

Η αστυνομία της βελγικής πρωτεύουσας προχώρησε στη σύλληψη 23 Ελβετών οπαδών, οι οποίοι πρόκειται να απελαθούν άμεσα, ενώ μέτρα θα ληφθούν και κατά των οπαδών της Αντερλεχτ που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Επισημαίνεται ότι επεισόδια είχαν σημειωθεί και την περασμένη εβδομάδα στη Βέρνη, στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο ομάδων.

