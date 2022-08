Αθλητικά

Ολυμπιακός - Απόλλων Λεμεσού: Πρόκριση “θρίλερ” για τους “ερυθρόλευκους”

O Τόμας Βάτσλικ απέκρουσε τρία πέναλτι του Απόλλωνα Λεμεσού και έστειλε τους πρωταθλητές στους ομίλους του Europa League!

Με ήρωα τον Βατσλίκ, ο οποίος απέκρουσε τρία πέναλτι, ο Ολυμπιακός πήρε το «εισιτήριο» για τους ομίλους του Europa League, επικρατώντας με 3-1 στη «ρώσικη ρουλέτα» του Απόλλωνα Λεμεσού. Η ρεβάνς των play off στο Καραϊσκάκη τελείωσε 1-1 στην κανονική της διάρκεια, όπως και πριν από μία εβδομάδα στο ΓΣΠ της Λευκωσίας, το σκορ δεν άλλαξε ούτε στην παράταση και τα πάντα κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι με τον Βατσλίκ να πιάνει τρία και να οδηγεί την ελληνική ομάδα στα γκρουπ της διοργάνωσης.

Όπως συνέβη και στη ρεβάνς με την Σλόβαν Μπρατισλάβας στην Τσεχία, έτσι κι απόψε με τους πρωταθλητές Κύπρου, ο Ολυμπιακός βρήκε τη δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση στα πέναλτι, με τον γκολκίπερ του να αποδεικνύεται ήρωας από την «ασβεστένια βούλα». Είχε αποκρούσει ένα πέναλτι με τους Τσέχους, απόψε τρία κι αναμφισβήτητα εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή στην πορεία των Πειραιωτών προς τους ομίλους του Europa League.

Η ελληνική ομάδα ευτύχησε να προηγηθεί... από το πουθενά (τραγικό λάθος Μαυρία) στο 2΄ με τον Μασούρα, έκανε σωστή διαχείριση στη συνέχεια, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον αντίπαλό της κι ενώ όλα έδειχναν ότι σχετικά άνετα θα έφτανε στο στόχο της, «πλήρωσε» στην εκπνοή το μοναδικό λάθος της αμυνάς της (στο 90΄ ο Πίττας έγραψε το 1-1).

Το ιδανικότερο ξεκίνημα στο ματς έκανε ο Ολυμπιακός, ο οποίος άνοιξε το σκορ πάρα πολύ νωρίς. Συγκεκριμένα στο 2ο λεπτό και μετά από μακρινή σέντρα η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Μαυρία, ο Ρέαμπτσιουκ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του δεξιού μπακ των Κύπριων, μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και με ασίστ-μισό γκολ έδωσε την ευκαιρία στον Μασούρα να σκοράρει από πολύ κοντά (1-0).

Το γκολ ανάγκασε τους φιλοξενούμενους ν΄ ανοιχτούν από νωρίς, προσπάθησαν να απειλήσουν με τον Μαυρία να πιάνει το σουτ έξω από την περιοχή αλλά ο Βατσλίκ μπλόκαρε εύκολα, ενώ στο 15΄ και 16΄ οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν με τον Ελ Αραμπί και τον Άβιλα, οι οποίοι απέτυχαν να σκοράρουν από πλεονεκτικές θέσεις.

Στο 31΄ ο Μπα με τακουνάκι έστρωσε την μπάλα στον Κούντε, ο οποίος έπιασε το δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με τον Γιοβάνοβιτς να μην αιφνιδιάζεται. Ο Απόλλων ήταν πιο επιθετικός μετά το πρώτο τέταρτο και στο 37΄ «άγγιξε» την ισοφάριση, με το γύρισμα του Μαυρία και τον Πίττα να μην μπορεί από πολύ κοντά να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Όπως κύλησε το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μέρους έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο, με τους πρωταθλητές Κύπρου να προσπαθούν να πιέσουν για την ισοφάριση και τον Ολυμπιακό να επιχειρεί να «χτυπήσει» στην αντεπίθεση. Η ομάδα του Καταλά, πάντως, μπορεί να είχε την περισσότερη ώρα την κατοχή της μπάλας, αλλά ήταν ακίνδυνη επιθετικά.

Μάλιστα, στο 61΄ οι Πειραιώτες ήταν αυτοί που έφτασαν κοντά στο 2-0 με την κεφαλιά του αμαρκάριστου Ελ Αραμπί από τη σέντρα του Ραντζέλοβιτς να μπλοκάρει εύκολα ο Γιοβάνοβιτς. Στο 70΄ οι γηπεδούχοι είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία τους στον αγώνα, με τον Κούντε να πιάνει το αριστερό σουτ έξω από την περιοχή και να στέλνει τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Γιοβάνοβιτς.

Ακολούθησε η κλασική ευκαιρία με τον Μασούρα στο 77΄, όταν ο διεθνής επιθετικός αστόχησε από εξαιρετική πλεονεκτική θέση από την ασίστ του Ελ Αραμπί. Στο 83΄ το δυνατό σουτ του Ονγκέντα έφυγε λίγο άουτ, ενώ στο 88΄ οι Πειραιώτες έχασαν απίστευτη ευκαιρία με τον Εμβιλά, ο οποίος από πλάγια έστειλε τη μπάλα προς τα δίχτυα, αλλά οι αμυντικοί του Απόλλωνα απομάκρυναν πριν περάσει τη γραμμή.

Κι ενώ όλα έδειχναν ότι τίποτα δεν θ΄ άλλαζε στον αγώνα, στο 90΄ ο Πίττας από πολύ κοντά ισοφάρισε για τον Απόλλωνα μετά την κεφαλιά του Ρομπέρζ, ύστερα από την ολιγωρία των αμυντικών του Ολυμπιακού, που κοιτούσαν την φάση μετά τη σέντρα του Μαυρία.

Το σκορ του πρώτου αγώνα (1-1) δεν άλλαξε στο τετράλεπτο του επιπλέον χρόνου και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην πσράταση. Αν και στο 92΄ ο Ελ Αραμπί έχασε μεγάλη ευκαιρία από το ύψος του πέναλτι (σουτ άουτ), τα πράγματα δεν κύλησαν ευνοϊκά για τους «ερυθρόλευκους», που από το 100ό λεπτό έμειναν με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Μπα με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Παρά την αριθμητική τους υπεροχή οι φιλοξενούμενοι δεν απείλησαν ούτε μία φορά την εστία του Βατσλίκ στο έξτρα μισάωρο κι έτσι Ολυμπιακός και Απόλλωνας «έλυσαν τις διαφορές τους» στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι.

Η διαδικασία των πέναλτι:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Εμβιλά 1-0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

Χάμπος (Απόκρουση Βατσλίκ)

Ντε Λα Φουέντε 2-0

Πίττας 2-1

Αβιλα 3-1

Ονγκέντα (Απόκρουση Βατσλίκ)

Ραντζέλοβιτς (Απόκρουση Γιοβάνοβιτς)

Μπα (Απόκρουση Βατσλίκ)

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Κάρλος Κoρμπεράν): Βατσλίκ, Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Άβιλα, Κούντε (85΄ Αγκιμπού Καμαρά), Εμβιλά, Μασούρας (84΄ Ντε Λα Φουέντε), Ζινκερνάγκελ (56΄ Ραντζέλοβιτς), Χουάνγκ (79΄ Βαλμπουενά), Ελ Αραμπί (103΄ Μανωλάς)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (Νταβίντ Καταλά): Γιοβάνοβιτς, Πέιμπερνς, Ρομπέρζ, Μαυρίας, Κάμας, Σαχάρ (67΄ Μπα), Κολ, Φέλιξ (67΄ Ονγκέντα), Πίττας, Χέντι (57΄ Τζράντι - 97΄ Καμπράλ), Ντιγκινί

Οι 32 ομάδες που θα συμμετάσχουν στους ομίλους του Europa League για τη σεζόν 2022/23 και τα γκρουπ δυναμικότητας:

Α΄ γκρουπ

Ρόμα (Ιταλία)

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία)

Άρσεναλ (Αγγλία)

Λάτσιο (Ιταλία)

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

Β΄ γκρουπ

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Ρεν (Γαλλία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Μονακό (Γαλλία)

Σοσιεδάδ (Ισπανία)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Μάλμε (Σουηδία)

Λουντόγκορετς (Βουλγαρία)

Γ΄ γκρουπ

Σερίφ (Μολδαβία)

Μπέτις (Ισπανία)

Μίντιλαντ (Δανία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Ουνιόν Βερολ. (Γερμανία)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)

Δ΄ γκρουπ

Ναντ (Γαλλία)

Ελσίνκι (Φινλανδία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)

Ομόνοια (Κύπρος)

Ζυρίχη (Ελβετία)

Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο)

Τραμπζονσοπόρ (Τουρκία)

* Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή (26/8) στην Κωνσταντινούπολη

