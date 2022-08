Οικονομία

Βόρεια Μακεδονία – ενεργειακή κρίση: Κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα έχει διάρκεια 30 ημερών και αποδίδεται στις ελλείψεις που παρατηρούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας κήρυξε χθες Πέμπτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον εφοδιασμό με ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου σε εθνικό επίπεδο.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε, αναφέρεται ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα έχει διάρκεια 30 ημερών και αποδίδεται στις ελλείψεις που παρατηρούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα στην πρωτεύουσα Σκόπια η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφορά και την παροχή θέρμανσης, εν μέσω της διογκούμενης ενεργειακής κρίσης.

Η αρμόδια επιτροπή που καταγράφει τα δεδομένα των παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης θα παρακολουθεί, θα αναλύει και θα αξιολογεί την κατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

