Ενδοοικογενιακή βία: “Θα πάθεις ότι και οι άλλες που τις “καθάρισαν” οι άντρες τους”

Απείλησε και στη συνέχεια χτύπησε τη σύζυγο του ένας 45χρονος στον Βόλο. Αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μέχρι την επόμενη Τρίτη που θα γίνει η δίκη.

Με γυναικοκτονία απείλησε ένας 45χρονος Αλβανός την ομοεθνή σύζυγό του 43 χρόνων, είπε ότι θα την κάψει και τη χτύπησε δυνατά στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να έχει θολή όραση!

Το επεισόδιο έγινε απόγευμα της Τετάρτης στον Βόλο, η γυναίκα έκανε καταγγελία στην Αστυνομία, ο δράστης συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος, αφού απουσίαζε η γυναίκα για να καταθέσει ως μάρτυρας και θα δικαστεί την Τρίτη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.

Ο 45χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος ειδών τροφίμων, που διατηρεί μαζί με τη σύζυγό του και τον 19χρονο γιο τους, μάλωσε προχθές με τη γυναίκα και αφού την έβρισε, την απείλησε ότι θα την κάψει και θα τη σκοτώσει και θα έχει την τύχη των άλλων γυναικών που τις «καθάρισαν» οι άντρες τους (…) σύμφωνα με την καταγγελία της 43χρονης γυναίκας. Στη συνέχεια την χτύπησε στο πρόσωπο δυνατά, με αποτέλεσμα η 43χρονη να έχει θολούρα για αρκετή ώρα μετά το χτύπημα!

Ο άνδρας συνελήφθη και κρατήθηκε την Τετάρτη στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας και χθες το μεσημέρι οδηγήθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Εναντίον του ασκήθηκε από την εισαγγελική αρχή ποινική δίωξη πλημμεληματικού χαρακτήρα για εξύβριση και απειλή, όπως και για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συζύγου με βάση τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την ερχόμενη Τρίτη 30 Αυγούστου, λόγω απουσίας της γυναίκας που θα κατέθετε ως μάρτυρας κατηγορίας.

Ο άνδρας κατέθεσε στο Δικαστήριο ότι μέχρι την Τρίτη δεν θα μένει στο σπίτι με τη σύζυγό του, αλλά στο κατάστημα που διαθέτει, ενώ ο πρόεδρος του Τριμελούς του επέστησε την προσοχή να μην δημιουργήσει νέο επεισόδιο κατά της συζύγου του αυτές τις ημέρες, ενώ αφέθηκε ελεύθερος.

