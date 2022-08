Αθλητικά

Ναρκωτικά: Ο Τορίν Πρινς συνελήφθη ως… φυγάς

Το ένταλμα σύλληψης και η φυλάκιση του παίκτη με το “χρυσό συμβόλαιο” στο NBA, που έχουν προκαλέσει σάλο.

Στην φυλακή, καθώς εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης βρέθηκε ο Τορίν Πρινς.

Ο άσος των Γουλβς που έχει ενεργό συμβόλαιο συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, καθώς θεωρήθηκε... φυγάς.

Το ένταλμα εκδόθηκε στο Τέξας, όπου σε έλεγχο της αστυνομίας βρέθηκαν ναρκωτικά στην κατοχή του αθλητή.

Ο Πρινς που έχει ενεργό συμβόλαιο ύψους 14 εκατ. δολαρίων πέρασε τη νύχτα στη φυλακή.

Ο Πρινς βρέθηκε πέρσι στους Τίμπεργουλβς, στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Ρίκι Ρούμπιο, μέτρησε 7.3 πόντους και 2.5 ριμπάουντ.

Φέτος ανανέωσε με την ομάδα της Μινεσότα, με διετές συμβόλαιο, έναντι 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

