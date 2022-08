Κοινωνία

Πολεμικό Ναυτικό: Ο θάνατος της Θάλειας, η Τυνησία και τα σενάρια

Ποιο είναι το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές για την ραγδαία επιδείνωση της υγείας της 19χρονης δόκιμου, που πέθανε στην Ιταλία. Αγωνία για άλλους δύο δόκιμους του ΠΝ.

Η δηλητηρίαση φέρεται να είναι το επικρατέστερο αίτιο που έκοψε τόσο πρόωρα το νήμα της ζωής, στη 19χρονη ναυτική δόκιμο Θάλεια Κορδαμπάλου, σύμφωνα με πληροφορίες από τον στενό οικογενειακό κύκλο της άτυχης κοπέλας.

Αυτή ήταν η πρώτη εκτίμηση των δικών της ανθρώπων, όπου σύμφωνα με το onlarissa.gr, η είδηση του θανάτου της έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία.

Η κοπέλα δεν φέρεται να είχε κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας, ενώ ο κορονοϊός από τον οποίο είχε νοσήσει τις προηγούμενες ημέρες, είχε αρνητικοποιηθεί εν πλω.

Ένα σενάριο είναι ο οργανισμός της κοπέλας, από την πρόσφατη νόσηση να ήταν αδύναμος, όμως όλα φαίνεται πως περιστρέφονται στην στάση που έκανε το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού στην Τυνησία. Εκεί αναζητείται η άκρη του νήματος και κυρίως στα γεύματα της Θάλειας, που πιθανώς της προκάλεσαν δηλητηρίαση, με τραγικά αποτελέσματα, καθώς εμφάνισε πυρετό και η υγεία της είχε ραγδαία επιδείνωση, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ο οργανισμός της και να αφήσει την τελευταία πνοή της στην Ιταλία, όπου βρισκόταν στον πρώτο ταξιδιωτικό πλού της ως δόκιμου του Πολεμικού Ναυτικού.

Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο έχει μπει το τριήμερο 18-21 Αυγούστου, χρονικό διάστημα που το Πλοίο Γενικής Υποστήριξης «Προμηθέας» στο οποίο επέβαινε η άτυχη Θάλεια και η φρεγάτα «Κανάρης» με τους υπόλοιπους ναυτικούς δόκιμους είχαν δέσει στην Τυνησία και συγκεκριμένα στο λιμάνι Λαγκουλέτ, στο πλαίσιο του θερινού εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Έτσι, ερευνάται αν στη διάρκεια κάποιας εξόδου εκείνες τις ημέρες το κορίτσι έφαγε ή ήπιε κάτι που να της προκάλεσε δηλητηρίαση. Και αυτό παρά τις αυστηρές οδηγίες που δίνονται στους δοκίμους και στα πληρώματα των πλοίων να προσέχουν πάρα πολύ τι καταναλώνουν σε αυτές τις χώρες. Χαρακτηριστικό είναι πως στις οδηγίες τους τονίζεται ό,τι ακόμη και τα δόντια τους πρέπει να τα πλένουν μόνον με εμφιαλωμένο νερό!

Σύμφωνα με πληροφορίες από την οικογένειά της που επικαλείται το thesstoday.gr, η άτυχη κοπέλα είχε φάει στην Τυνησία μαζί με τους υπόλοιπους 158 συνσπουδαστές της, σε μια από τις εξόδους τους. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν εμφανίσει πυρετό, φέρεται να έφαγε κοτόπουλο. Λίγα 24ωρα αργότερα, η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σημαντική επιδείνωση.

Σημειώνεται πως με παρόμοια με τα αρχική συμπτώματα της Θάλειας, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Νάπολης, στην Ιταλία, άλλοι δυο δόκιμοι.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να εξακριβωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή, από Ιταλούς ιατροδικαστές. Ο επαναπατρισμός της σορού της άτυχης κοπέλας δρομολογήθηκε να γίνει με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

