Ελληνοτουρκικά - Οικονόμου: Διαγωνισμός ακραίας ρητορικής από την τουρκική ηγεσία

Για προκλήσεις που εκθέτουν την Άγκυρα, κάνει λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, απαντώντας στα νέα παραληρήματα Ερντογάν και Ακάρ.

Για «διαγωνισμό» ακραίας ρητορικής από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, σχολιάζοντας στον ΣΚΑΪ, τις νέες προκλήσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ.

Τόνισε πως αποτελούν τακτική για την Τουρκία οι κατασκευασμένοι και ανυπόστατοι ισχυρισμοί εκτός πλαισίου διεθνούς δικαίου και η συνέχιση των προκλήσεων, τόσο σε επίπεδο ρητορικό, όσο και στο πεδίο.

«Είναι σαφές ότι η διεθνής κοινή γνώμη ούτε συμμερίζεται ούτε βλέπει με καλό μάτι αυτό τον αναθεωρητισμό της απέναντι πλευράς. Είναι επίσης πολύ σαφές, ότι (ενν. η Ελλάδα) έχει ενισχυθεί από την αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στη διεθνή σκηνή, από την ενίσχυση της αποτρεπτικής μας δυνατότητας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Οικονόμου ανέφερε πως δεν είναι τυχαίο ότι έως τώρα το καλοκαίρι έχει περάσει ήρεμα, αλλά πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας διπλωματίας που έχει περάσει τα μηνύματά της και έχει ενισχύσει το γεωστρατηγικό αποτύπωμα της χώρας μας.

Προσέθεσε ότι η Ελλάδα επιθυμεί ησυχία και ειρήνη, αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και είναι ανυποχώρητη στα εθνικά και κυριαρχικά της δικαιώματα, που είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα.

Για την επίκληση της «ιστορίας» από τα στελέχη της τουρκικής κυβέρνησης, σχολίασε ότι η ιστορική επιστήμη ήταν ελληνική, πως οι Έλληνες πάντοτε διαβάζουν καλά την ιστορία, έχοντας το βλέμμα όμως στο μέλλον και όχι στο παρελθόν.

«Γι’ αυτό καταφέραμε ο ελληνισμός να παραμένει οικουμενικός, γι’ αυτό καταφέραμε από μια μικρή επαρχία της οθωμανικής αυτοκρατορίας, μέσα σε 200 χρόνια να είμαστε στον πυρήνα της Ευρώπης, γι’ αυτό καταφέρνουμε πάντοτε να ανεβαίνουμε επίπεδα και να κερδίζουμε την υποστήριξη και την απήχηση των απόψεών μας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.





