Βουλή - Κατρίνης: Ο Μητσοτάκης αποτελεί πρόβλημα για την ομαλότητα της χώρας

Ολομέτωπη επίθεση κατά της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, στην συζήτηση για τις παρακολουθήσεις.

O επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, απευθύνθηκε στη ομιλία του πριν από λίγη ώρα στη Βουλή στην προ ημερησίας συζήτηση για τις παρακολουθήσεις, στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον προκάλεσε να απαντήσει: Αν αποτελεί ο Νίκος Ανδρουλάκης απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, γιατί παρακολουθείτο και ποιός έδωσε την εντολή.

«Καλέσατε τον Νίκο Ανδρουλάκη για να τον γνωριστείτε, αφού όμως πρώτα τον παρακολουθούσατε, αλλά δεν μπαίνει σε παζάρια ούτε είναι βολικός εταίρος μαζί σας ούτε με τον κ. Τσίπρα που τώρα εμφανίζεται τιμητής. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Δεν εμπνέει εμπιστοσύνη, δε διαθέτει αξιοπιστία. Έχει θέσει την πολιτική του επιβίωση πάνω από τη χώρα και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Συνιστά πρόβλημα για την πολιτική σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας, όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον» τόνισε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

Επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συγκάλυψη της αλήθειας και των ενόχων στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ανέφερε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται αφού το 2022 αναβιώνει η περίοδος 1990-1993 και κάλεσε τον Πρωθυπουργό να απαντήσει στο ερώτημα για το ποιοί άλλοι πολιτικοί ή παράγοντες του δημόσιου βίου παρακολουθούνται. «Ποιους άλλους παρακολουθούσε ή παρακολουθεί η ΕΥΠ επί των ημερών σας; Δεν ξέρετε; Δε ρωτήσατε να μάθετε; Δεν σας ενδιαφέρει; Κύριε Μητσοτάκη, το ζήτημα δεν είναι να δικαιολογείστε λέγοντας ότι δεν ξέρατε. Το ζήτημα είναι ποιοί σας πιστεύουν. Γιατί ακόμα και στελέχη της παράταξης σας, δεν σας πιστεύουν» τόνισε ο κ. Κατρίνης.

«Σας καλώ να πείτε ξεκάθαρα τον λόγο εθνικής ασφάλειας που επικαλείστε και για τον οποίο παρακολουθούσατε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Και επειδή προφανώς δεν θα το κάνετε γιατί δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος, καταφεύγετε σε επιχειρήματα του επιπέδου να έρθει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να του κάνετε κατ΄ ιδίαν ενημέρωση. Στα κρυφά δηλαδή και στο αυτί. Ε, λοιπόν, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα πάει. Και σας προκαλεί να πείτε δημόσια ό,τι έχετε να πείτε», υπογράμμισε ο κ. Κατρίνης απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.

Έβαλε κατά του Πρωθυπουργού ζητώντας να πει την αλήθεια και να απαντήσει στο ερώτημα; Ποιοι άλλοι πολιτικοί μπορεί να παρακολουθούνται. «Οι ενέργειες της κυβέρνησης και της ΕΥΠ είναι χτύπημα στη Δημοκρατία», τόνισε ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Επικαλέστηκε τον Αναστάσιο Πεπονή ο οποίος στην αγόρευση του για την υπόθεση των υποκλοπών , το 1993, είχε πει πως «η ΝΔ ενσωμάτωσε το παρακράτος στο κράτος».

Επίσης ο Μιχάλης Κατρίνης σχολίασε την αναφορά του κ. Μητσοτάκη για το «όποιος ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ», λέγοντας ότι όποιος ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου και της Δημοκρατίας. «Ψηφίζει να φύγουν και η δύο. Συνεχίζουμε με την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ», συμπλήρωσε ο κ. Κατρίνης ασκώντας έντονη κριτική και στην Αξιωματική Αντιπολίτευση.

«Είναι μακριά από εμάς η καθεστωτική λογική του ΣΥΡΙΖΑ που εργαλειοποιεί την Δικαιοσύνη κι επιμένει στον κομματικό έλεγχο των Θεσμών. 'Το ΠΑΣΟΚ θα εγγυηθεί την οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου, με τη δύναμη που θα του δώσουν οι πολίτες. Απέναντι στο επιτελικό παρακράτος που αναδύθηκε με αυτές τις νοσηρές πρακτικές. Απέναντι στις αντιθεσμικές πρακτικές που βιώσαμε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που έδωσε δείγματα ακραίου καθεστωτισμού, με προσπάθεια ελέγχου των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με την εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων. Αυτό όμως δεν είναι δημοκρατική λειτουργία» ανέφερε και υπογράμμισε: «Το ΠΑΣΟΚ δεν παίζει το παιχνίδι κανενός. Είναι εγγυητής της δημοκρατικής νομιμότητας, μακριά από ευκαιριακές προσκλήσεις για Μέτωπα που πλάθουν ορισμένοι στο μυαλό τους».

Πηγή κειμένου: ΑΠΕ - ΜΠΕ

