Βουλή - Μητσοτάκης για παρακολουθήσεις: Δεν πρέπει να εξαιρούνται οι βουλευτές

Λάβρος κατά του Αλέξη Τσίπρα ήταν ο Πρωθυπουργός κατά την δευτερολογία του στην Βουλή, στην συζήτηση για τις υποκλοπές. Τι είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, την ΕΥΠ και τον ΣΥΡΙΖΑ



«Όσο περισσότερο ακούω τον κ. Βαρουφάκη να μιλάει για το πρώτο εξάμηνο του 2015, συμμερίζομαι αυτό που λέει η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων, Άγιο είχαμε και γλιτώσαμε από την απόλυτα καταστροφή. Ένας απόλυτος αχταρμάς, παρακολουθήσεων, δεν καταλάβαμε ποιος παρακολουθούσε ποιους. Δεν νομίζω ότι τιμά τον τέως πρωθυπουργό ότι αυτή η φαιδρή τραγικότητα που ακούσαμε σήμερα αποτελούσε υπουργό οικονομικών της ελληνικής κυβέρνησης. Ας είναι… Όλοι κρινόμαστε. Δεν πρόκειται να σχολιάσω τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο κ. Βαρουφάκης», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την δευτερολογία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση σε επίπεδο Αρχηγών Κομμάτων για τις παρακολουθήσεις.

Συνεχίζοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στην απάντηση του υπουργού Επικρατείας, Γιώργου Γεραπετρίτη στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την πρωτολογία του. «Να σχολιάσω την απάντηση του υπουργού κ. Γεραπετρίτη στον κ. Τσίπρα. Να σας συγχαρώ κ. Τσίπρα γιατί πραγματοποιήσετε μια ακόμα μεγαλοπρεπή κωλοτούμπα. Προφανώς λογαριάσατε χωρίς τον ξενοδόχο. Αυτό λέγεται κοινοβουλευτική θρασυδειλία. Δέχεστε αυτό που είπε ο υπουργός». Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι κατά την πρωτολογία του αναφέρθηκε σε μια συνεδρίαση επιτροπής της Βουλής που ήταν απόρρητη. «Αναρωτιέμαι με τι άνεση έρχεστε σε αυτή την αίθουσα και μιλάτε για μία συνεδρίαση η οποία είναι μυστική. Διπλό σφάλμα. Είστε πολιτειακός παράγοντας ο οποίος χρησιμοποιεί φράσεις που ειπώθηκαν σε απόρρητη συζήτηση και τις διαστρεβλώνει. Δεν σας φτάνει που αναμεταδίδατε την άλλη συνεδρίαση, αλλά βάλατε και στο στόμα του νέου διοικητή της ΕΥΠ πράγματα τα οποία δεν είπε. Μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση με αυτούς τους όρους; Πώς αισθάνεστε ως τέως πρωθυπουργός που έρχεστε ανοικτά και παραβιάζετε το νόμο;

Με κατηγορήσατε ότι εγώ έδωσα εντολή παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη. Αναρωτιόμουν μήπως κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια. Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν ήξερα τίποτα για την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη ή άλλου πολιτικού ή δημοσιογράφου. Ο κ. Βαρουφάκης τα μπαλαμούτιασε λίγο, αλλά ήταν σαφής και είπε ότι δεν ακούγατε κανένα πολιτικό, δημοσιογράφο. Μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι δεν ακούγατε κανέναν. Αν το κάνετε θα έχετε παρανομήσει. Κανένας πρωθυπουργός δεν έχει δυνατότητα και δικαίωμα να γνωρίζει. Εγώ δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η ΕΥΠ. Το γνωρίζετε. Εκτός αν είχατε άλλη σχέση με την ΕΥΠ. Ο πρωθυπουργός είναι αποδέκτης πληροφοριών οι οποίες είναι διαβαθμισμένες», συμπλήρωσε.

Εσείς γνωρίζατε ποιους παρακολουθούσε η ΕΥΠ, εγώ δεν το γνωρίζω και δεν θα έπρεπε να το γνωρίζω

«Εσείς γνωρίζατε ποιους παρακολουθούσε η ΕΥΠ. Εγώ δεν το γνωρίζω και δεν θα έπρεπε να το γνωρίζω» συνέχισε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. «Πιστεύετε πραγματικά ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός ή ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζουν ποιοι παρακολουθούνται από τις μυστικές υπηρεσίες τους;

Αναρωτιέμαι αν εσείς γνωρίζατε πράγματα τα οποία θα έπρεπε να οδηγήσουν να πάρετε αποφάσεις» συμπλήρωσε και τόνισε ότι το 2016 υπήρχε πόρισμα της ΕΥΠ, μια έρευνα που αφορούσε υποθέσεις διαφθοράς στην ΕΛ.ΑΣ, και φέρεται ότι υπήρχαν συνομιλίες με τον υπουργό άμυνας και τη σύζυγό του. Και αναρωτιέμαι εγώ, ο υπουργός Άμυνας της χώρας κάνει νταλαβέρια με κάποιον υπόδικο, έχετε αυτή την πληροφορία εσείς, και δεν κάνατε τίποτα; Απολύτως; Ας προσέχατε».

«Με κατηγορήσατε κ. Τσίπρα ότι εγώ έδωσα την εντολή παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη. Το είπατε ξεκάθαρα. Το είπατε με μεγάλη βεβαιότητα. Το είπατε με τόση βεβαιότητα που αναρωτιόμουνα αν κρίνεται εκ ιδίων τα αλλότρια. Διότι εδώ είναι ο δικός σας λόγος απέναντι στον δικό μου» είπε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα, για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά κανενός. Άρα θα πιστέψουν ή εσάς, ή εμένα» συμπλήρωσε τονίζοντας ότι κανένας πρωθυπουργός δεν πρέπει να γνωρίζει ποιους παρακολουθεί η ΕΥΠ.

Δεν πρέπει να εξαιρούνται βουλευτές από νόμιμες παρακολουθήσεις

«Πρέπει να εξαιρούνται βουλευτές από νόμιμες παρακολουθήσεις; Δεν πρέπει να εξαιρούνται. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι ένα πολιτικό πρόσωπο ή ένας διπλωμάτης επί της αρχής δεν μπορεί να λειτουργεί επί ζημία της εθνικής ασφάλειας» είπε συνεχίζοντας την δευτερολογία του ο πρωθυπουργός. «Δεν προκαλούνται ρήγματα στην εθνική ασφάλεια, ούτε από το μανάβη, ούτε από τον υδραυλικό. Οι υπηρεσίες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν όποιον κρίνουν. Για τα πολιτικά πρόσωπα θα πρέπει να υπάρχει πιο αυστηρό φίλτρο. Εγώ πρώτος δέχθηκα ότι στην περίπτωση του κ. Ανδρουλάκη αυτό το φίλτρο δεν υπήρχε. Είμαι ανοικτός να ακούσω προτάσεις πως αυτή η διαδικασία μπορεί να βελτιωθεί. Η πρώτη βελτίωση είναι η διπλή έγκριση από τη δικαστική αρχή. Είμαι ανοικτός να ακούσω και άλλες προτάσεις. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι επί της αρχής ένας βουλευτής πρέπει να εξαιρείται μόνο εξαιτίας της βουλευτικής του ιδιότητας» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ρωτήσατε μια ερώτηση που δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί παρακολουθήθηκε το τηλέφωνο του κ. Ανδρουλάκη; Αυτή την απάντηση θα μπορούσε να την πάρει μόνο μέσα από απόρρητη ενημέρωση. Γιατί δεν πάει να ενημερωθεί; Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, πρώτον είναι ότι η διαδικασία ήταν νόμιμη, δεύτερον ότι κατά την εκτίμηση μου τα φίλτρα δεν ήταν επαρκή, εξ ου και υπήρξε η απομάκρυνση του διοικητή της ΕΥΠ και του ΓΓ του πρωθυπουργού. Οι συγκεκριμένοι λόγοι που αιτιολόγησαν αυτή την παρακολούθηση θα μπορούν να αναζητηθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και στην Εξεταστική. Φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρξει αντίρρηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν και προηγούμενοι διοικητές να πουν για το πώς διαχειριζόντουσαν τέτοια λεπτά ζητήματα. Να έρθει ο κ. Ρουμπάτης, ο κ. Δραβίλας ο οποίος υπήρξε επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Να έρθουν όλοι να μας διαφωτίσουν για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τέτοιες λεπτές υποθέσεις».

Καταθέστε πρόταση δυσπιστίας

«Σήμερα υπάρχουν τρία πραγματικά δεδομένα τα οποία αφορούν την εποχή της δικής σας διακυβέρνησης» είπε συνεχίζοντας την δευτερολογία του ο πρωθυπουργός. «Η ΕΥΠ περιήλθε στον υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά στις 30 Ιανουαρίου και 25 Σεπτεμβρίου του 2015. Ο κ. Παππάς σήμερα παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο. Εγώ θα δεχθώ το τεκμήριο της αθωότητας. Παραπέμπεται όμως στο ειδικό δικαστήριο όπως και ο κ. Παπαγγελόπουλος. Εσείς εξακολουθείτε να τους καλύπτετε. Ο κατεξοχήν υπεύθυνος, ο κ. Κρέτσος, έχει παραπεμφεί στη δικαιοσύνη» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Μιλάτε συχνά για στοχοποίηση δημοσιογράφων με αφορμή κάποια δημοσιεύματα. Ο τέως γγ ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε κατάπτυστη ανάρτηση και αναφέρθηκε σε δημοσιογράφους. Υιοθετείτε αυτές τις πρακτικές; Έρχεστε να εγκαλέσετε την κυβέρνηση για παρεμβάσεις στα Μέσα; Δεν νομίζω ότι έχετε αίσθηση του δικού σας παρελθόντος. Στελέχη που ήταν κοντά σας θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνω με μία αναφορά στην παρότρυνσή σας κ. Τσίπρα να απευθυνθείτε στην ΚΟ της ΝΔ να ρίξει την κυβέρνηση. Αυτή η ΚΟ έχει περάσει από πολλές δυσκολίες. Κάποιοι παλαιότεροι, όταν εμείς ψηφίσαμε και κρατήσαμε τη χώρα στην ευρωζώνη έχουμε περάσει. Άλλοι έχουν δείξει ότι η ΚΟ είναι όχι απλά ενωμένη και συμπαγής αλλά έτοιμη να δώσει όποια μάχη. Αν πιστεύετε ότι δεν απολαμβάνω της εμπιστοσύνης της βουλής και της ΚΟ, καταθέστε πρόταση δυσπιστίας. Τώρα. Αν δεν το κάνετε θα είστε θρασύδειλος πολιτικός. Μακάρι να το κάνετε και να πάμε σε συζήτηση τριών ημερών».

Πηγή κειμένου: ΑΠΕ - ΜΠΕ

