Σλούκας: το οστικό οίδημα και η ανησυχία για το Ευρωμπάσκετ

Αγωνία για τον Κώστα Σλούκα και τον Κώστα Αντετοκούνμπο ενόψει Eurobasket.

Διπλή αγωνία για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ανδρών, καθώς λίγο πριν την έναρξη του Eurobasket, μετρά δύο τραυματισμούς.

Ο λόγος για τον Κώστα Σλούκα και τον Κώστα Αντετοκούνμπο, οι οποίοι τραυματίστηκαν στον αγώνα με τη Σερβία.

Οστικό οίδημα έδειξε η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε στο γόνατο ο Κώστας Σλούκας, εξέλιξη που υποχρεώνει τον Έλληνα διεθνή γκαρντ να επιδοθεί σε αγώνα δρόμου, προκειμένου να προλάβει την πρεμιέρα του Eurobasket και την δύσκολη αναμέτρηση της Εθνικής Ανδρών με την Ιταλία (2/9).

Ο 32χρονος αποχώρησε τέσσερα λεπτά πριν το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης με τη Σερβία στο Βελιγράδι, μετά από χτύπημα που δέχθηκε στο γόνατο, που δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στο παρκέ. Στα 22 λεπτά που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο η προσφορά του ήταν 2 πόντοι, 2 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Υπενθυμίζεται ότι «θύμα» της χθεσινής αναμέτρησης ήταν και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς στο 14΄ τραυματίστηκε μετά από επιθετικό ριμπάουντ και κάρφωμα. Η ενημέρωση της ΕΟΚ ανέφερε ότι ο παίκτης ταλαιπωρείται από ερεθισμό στον επιγονατιδικό τένοντα του δεξιού ποδιού, ενώ είναι αμφίβολος για το ματς με το Βέλγιο

