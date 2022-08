Τεχνολογία - Επιστήμη

Gov.gr Wallet: εκατομμύρια ψηφιακές ταυτότητες και διπλώματα σε έναν μήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμπληρώθηκε ένας μήνας από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία καθώς μαζικά οι πολίτες “κατέβασαν” τα ηλεκτρονικά έγγραφα στο κινητό τους.

Έναν μήνα μετρά η ηλεκτρονική εφαρμογή Gov.gr Wallet μέσω της οποίας οι πολίτες προσθέτουν στο κινητό τους ψηφιακό αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και της άδειας οδήγησης.

Ειδικότερα, από την αρχή λειτουργίας της εφαρμογής (27 Ιουλίου) μέχρι σήμερα 710.041 πολίτες «κατέβασαν» την ταυτότητά τους στο κινητό τους και 563.072 το δίπλωμα οδήγησης.

Η αποθήκευση του διπλώματος και της ταυτότητας μπορεί να γίνει μόνο σε μια κινητή συσκευή. Τα ψηφιακά αντίγραφα έχουν ακριβώς την ίδια ισχύ με τα έγχαρτα πιστοποιητικά εντός της χώρας με μόνη εξαίρεση τα διεθνή ταξίδια. Με τον τρόπο αυτό μπορούν οι Έλληνες να χρησιμοποιούν το κινητό τους για οποιαδήποτε συναλλαγή εντός Ελλάδας.

Επόμενος στόχος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά την ταυτότητα και το δίπλωμα είναι να προστεθούν στην εφαρμογή περισσότερα έγγραφα, όπως τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, τα στοιχεία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και η ημερομηνία του επόμενου ελέγχου, τα στοιχεία ασφάλισης κλπ. Περαιτέρω, μελλοντικά θα είναι δυνατή και η αυθεντικοποίηση στο gov.gr μέσω του Gov.gr Wallet.

Έλεγχος εγκυρότητας των ψηφιακών αντιγράφων

Το θέμα ελέγχου γνησιότητας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τα ψηφιακά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων στο wallet αποτελούν αναβάθμιση σε ό,τι αφορά στην ασφάλεια των συναλλαγών του πολίτη με το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα.

Τα έγγραφα αυτά, πχ το ψηφιακό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας είναι πλέον επαληθεύσιμα και μπορεί (πάντα με την άδεια και την συγκατάθεση του πολίτη) να γίνει έλεγχος γνησιότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε συναλλαγές σε τομείς όπως στις τράπεζες ή στην κινητή τηλεφωνία.

Ωστόσο πρέπει να διευκρινιστεί πως η απλή επίδειξη ενός εγγράφου στο wallet δεν αρκεί και απαιτείται σε κάθε περίπτωση το σκανάρισμα του QR ώστε να υπάρχει βεβαιότητα πως το έγγραφο είναι έγκυρο.

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος εγκυρότητας του εγγράφου πραγματοποιείται δείχνοντας στον ελεγκτή το QR code του εκάστοτε εγγράφου. Αφού ο ελεγκτής «σκανάρει» με τη δική του συσκευή το QR code σας, τότε θα πρέπει ο χρήστης να δώσει (ή όχι) έγκριση για τον έλεγχο αυτό μέσα από την εφαρμογή του Gov.gr Wallet.

Εφόσον δώσει έγκριση, τότε θα εμφανιστεί ένας 6ψήφιος κωδικός τον οποίο μπορεί να αναφέρει ή δείξει στον ελεγκτή. Μόνο - και μόνον τότε - όταν ο ελεγκτής εισάγει επιτυχώς τον κωδικό αυτό, θα μπορεί να δει τα στοιχεία του ψηφιακού δελτίου ταυτότητας ή της άδειας οδήγησης.

Το Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμο στα app stores των λογισμικών iOS και Android. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή μέσω της σελίδας wallet.gov.gr.

Για να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Gov.gr Wallet θα χρειαστεί:

είτε τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου,

είτε τους προσωπικούς του κωδικούς web banking.

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου πιστοποιείται αποκλειστικά με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ),

σύνδεση μια φορά με τους κωδικούς web banking