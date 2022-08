Life

Καρδίτσα - Αντιγόνη Ντρισμπιώτη: θερμή υποδοχή στο τσιπουράδικο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πνίγηκε στις αγκαλιές συγγενών και φίλων το χρυσό κορίτσι της Καρδίτσας. Οι πρώτες δηλώσεις της.

«Πνιγμένη» στις αγκαλιές φίλων και συγγενών βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου η διπλά χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.



Tο χρυσό κορίτσι της Καρδίτσας -αγωνιστικά αλλά και στην καρδιά- βρέθηκε μαζί με τα δύο χρυσά πανευρωπαϊκά μετάλλια στο οικογενειακό κατάστημα εστίασης που εργάζεται και η ίδια.

Όπως ήταν φυσικό δεν σταμάτησε να δέχεται ευχαριστίες και συγχαρητήρια για τις μεγάλες επιτυχίες που πέτυχε πριν λίγες ημέρες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μονάχου στα 20 και 35 χλμ βάδην.

Τα γλυκά και οι ανθοδέσμες έπαιρναν και έδιναν στο χώρο του καταστήματος με την ίδια να δηλώνει στις αποκλειστικές δηλώσεις της στο KarditsaLive.Net πολύ χαρούμενη που γύρισε στο σπίτι της και δέχθηκε όλη αυτή την αγάπη από τους οικείους της αλλά και τους συμπολίτες ευχόμενη αυτές οι στιγμές να επαναληφθούν και στο μέλλον.

Μαζί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης βρίσκεται ο προπονητής της, Ναπολέων Κεφαλόπουλος.

Οι πρώτες δηλώσεις της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη στην Καρδίτσα:

Πηγή: karditsalive.net

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγινα: Έκαψε ζωντανούς θεία και ανιψιό - Συνελήφθη 7 χρόνια μετά (εικόνες)

Άγιος Φανούριος: Τι συμβολίζει η φανουρόπιτα

Πολεμικό Ναυτικό: Το μοιραίο γεύμα της Θάλειας στην Τυνησία