Ο Πομάσκι και η Εθνική Ομάδα στίβου έκαναν... βάδην για την Ντρισμπιώτη!

Έτσι έδειξαν τον ενθουσιασμό τους για την επιτυχία της ελληνίδας αθλήτριας.

Η Εθνική Ομάδα στίβου, έχει μεγάλες επιτυχίες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, όμως ομολογουμένως τις εντυπώσεις έχει κλέψει η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, που κατέκτησε δύο χρυσα μετάλλια στο βάδην.

Πιο συγκεκριμένα, η 38χρονη πρωταθλήτρια κατέκτησε το χρυσό στα 20 και τα 35 χιλιόμετρα βάδην και η ελληνική αποστολή, το πανηγύρισε δεόντως.

Για τη μεγάλη της επιτυχία, έκανε ανάρτηση και η "ασημένια" πρωταθλήτρια στο άλμα επί κοντώ, Κατερίνα Στεφανίδη.

Τον ενθουσιασμό του δεν έκρυψε και ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι, που μαζί με την υπόλοιπη αποστολή... έκαναν βάδην προς τιμήν της ελληνίδας αθλήτριας!

