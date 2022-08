Κόσμος

Ουκρανία - Ζαπορίζια: Νέοι βομβαρδισμοί κοντά στον πυρηνικό σταθμό

Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για τους νέους βομβαρδισμούς. "Η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη" προειδοποιεί ο Ζελένσκι. Το μήνυμα του Μεντβέντεφ.



Η κρατική εταιρία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom ανακοίνωσε σήμερα πως η Ρωσία βομβάρδισε το συγκρότημα του κατεχόμενου από τη Ρωσία πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία.

"Τις τελευταίες 24 ώρες, ρωσικά στρατεύματα βομβάρδισαν και πάλι την περιοχή γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια. Η διαδικασία εξακρίβωσης των ζημιών είναι σε εξέλιξη", ανέφερε η Energoatom στο Telegram.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε με τη σειρά του τις ουκρανικές δυνάμεις ότι βομβάρδισαν τον σταθμό της Ζαπορίζια τρεις φορές τις τελευταίες 24 ώρες.

Η Ρωσία και η Ουκρανία κατηγορούν η μία την άλλη για βομβαρδισμούς κοντά στον σταθμό, που προκάλεσαν προχθές, Πέμπτη, πυρκαγιές σε κοιλώματα τέφρας ενός κοντινού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού που λειτουργεί με άνθρακα με αποτέλεσμα ο σταθμός της Ζαπορίζια να αποσυνδεθεί από το ενεργειακό δίκτυο.

Ζελένσκι: Η κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια παραμένει επικίνδυνη

Η κατάσταση στον κατεχόμενο από τους Ρώσους πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια παραμένει πολύ επικίνδυνη, μολονότι οι δύο εν λειτουργία αντιδραστήρες επανασυνδέθηκαν σήμερα με το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος, ανακοίνωσε απόψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι επανέλαβε την έκκληση να επιτραπεί η πρόσβαση στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) το συντομότερο δυνατόν.

Αναφερόμενος στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι έφτασαν το 1 εκατομμύριο τόνους από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, με βάση τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν Κίεβο και Μόσχα με τη μεσολάβηση της Τουρκίας και των Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι στιγμής, είπε, 44 πλοία έχουν σταλεί σε 15 χώρες. Έχουν υποβληθεί επίσης 70 αιτήσεις για φόρτωση άλλων πλοίων, συνέχισε, υπενθυμίζοντας ότι στόχος της Ουκρανίας είναι να φτάσουν οι εξαγωγές σιτηρών τα 3 εκατομμύρια τόνους τον μήνα.

Μεντβέντεφ: Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο ακόμη και αν η Ουκρανία αποσύρει το ενδιαφέρον της για το ΝΑΤΟ

Κορυφαίος συνεργάτης του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες Παρασκευή πως η Μόσχα δεν θα έβαζε τέλος στη στρατιωτική εκστρατεία της στην Ουκρανία ακόμη κι αν το Κίεβο ανακοίνωνε επίσημα πως εγκαταλείπει την πρόθεσή του να ενταχθεί στον Οργανισμό του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού.

Ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβιέντεφ, νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, διαβεβαίωσε εξάλλου γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο πως η Μόσχα δεν θα είχε αντίρρηση να διεξαγάγει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό κάποιους όρους.

Χρόνια πριν από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια στα τέλη Φεβρουαρίου, η Μόσχα διεμήνυε ότι θεωρούσε την ένταξη της Ουκρανίας στο NATO απαράδεκτη. «Η αποκήρυξη της ένταξής της στη βορειοατλαντική συμμαχία είναι τώρα ζωτικής σημασίας, αλλά δεν είναι πλέον επαρκής για να αποκατασταθεί η ειρήνη», δήλωσε ο κ. Μεντβιέντεφ στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο LCI, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Η Μόσχα θα συνεχίσει την εκστρατεία της ως την επίτευξη των στόχων της, πρόσθεσε.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν λέει πως ένας από τους σκοπούς αυτής που αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» είναι η «αποναζιστικοποίηση» της Ουκρανίας. Το Κίεβο και η Δύση χαρακτηρίζουν τον στόχο αυτό απλά πρόσχημα για τον κατακτητικό πόλεμο που λένε ότι διεξάγει η Μόσχα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν διεξαγάγει αρκετούς γύρους συνομιλιών μετά την έναρξη της εισβολής την 24η Φεβρουαρίου, αλλά δεν σημειώθηκε καμία πρόοδος και ελάχιστες προοπτικές θεωρείται ότι υπάρχουν για την επανέναρξή τους.

«Αυτό (σ.σ.: η διεξαγωγή συνομιλιών) θα εξαρτηθεί από το πώς θα εκτυλιχτούν τα γεγονότα. Ήμασταν ήδη διατεθειμένοι να συναντηθούμε» με τον κ. Ζελένσκι, πρόσθεσε. Ο κ. Μεντβιέντεφ σημείωσε ακόμη ότι τα όπλα που προμηθεύει η Ουάσινγκτον στην Ουκρανία —όπως οι εκτοξευτήρες πολλαπλών πυραύλων HIMARS— δεν εγείρουν σοβαρή απειλή, τουλάχιστον προς το παρόν. Αλλά η κατάσταση θα αλλάξει, επισήμανε, εάν οι ΗΠΑ στείλουν πυραύλους με μεγαλύτερο δραστικό βεληνεκές. «Σημαίνει ότι όταν αυτό το είδος πυραύλου διανύει 70 χιλιόμετρα, είναι ένα πράγμα. Όμως όταν διανύει 300-400 χιλιόμετρα, είναι άλλο πράγμα, εγείρει απειλή για την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

