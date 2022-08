Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά UAV's

Νέο μπαράζ προκλήσεων από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, με υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά του Αρχιπελάγους.

Κρεσέντο προκλητικότητας από την Άγκυρα, καθώς υψηλός αριθμός παραβιάσεων καταγράφηκε το Σάββατο.

Πιο συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις έφτασαν τις 86 στον αριθμό, ενώ τρεις από αυτές ήταν υπερπτήσεις.

Οι 86 παραβιάσεις της 27ης Αυγούστου έγιναν από τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη UAV που πέταξαν μεμονωμένα, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και τρεις παραβάσεις.

Δεν υπήρξαν εμπλοκές.

Όσον αφορά στις υπερπτήσεις, τα ξημερώματα, περίπου στις 02:00, προέβη σε υπέρπτηση μη επανδρωμένο τουρκικό UAV, πάνω από τα Λέβιθα και συγκεκριμένα στα 19.000 πόδια.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 09:24, καταγράφηκε και δεύτερη υπέρπτηση από UAV, πάνω από την Κανδελιούσσα στα 29.000 πόδια.

Στις 11:01, UAV πέταξε πάλι πάνω από την Κανδελιούσσα στα 19.000 πόδια.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

