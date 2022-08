Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Νέες υπερπτήσεις τουρκικών UAV στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις πάνω από το Αιγαίο.



Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία με υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Αυγούστου και ώρα 02:00, ένα μη επανδρωμένο τουρκικό UAV πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τα Λέβιθα στα 19.000 πόδια.

Λίγες ώρες μετά και ειδικότερα στις 09:24, ένα δεύτερο τουρκικό μη επανδρωμένο UAV πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από την Κανδελιούσσα στα 29.000 πόδια.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγινα: Έκαψε ζωντανούς θεία και ανιψιό - Συνελήφθη 7 χρόνια μετά (εικόνες)

Μετρό: Ποιοι σταθμοί είναι κλειστοί το Σαββατοκύριακο

Άγιος Φανούριος: Τι συμβολίζει η φανουρόπιτα