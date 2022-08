Κόσμος

Λιβύη: νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τις συγκρούσεις αντιπάλων παρατάξεων

Έξι νοσοκομεία στην Τρίπολη έγιναν στόχος στις επιθέσεις.

Οι μάχες που ξέσπασαν τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο στην Τρίπολη είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι και άλλοι 87 να τραυματιστούν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Λιβύης.

Έξι νοσοκομεία της Τρίπολης έγιναν στόχος σε αυτές τις συγκρούσεις που εγείρουν φόβους για έναν νέο πόλεμο στη Λιβύη, όπου ήδη η κατάσταση είναι χαοτική, με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις να διεκδικούν την εξουσία. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε νωρίτερα ότι τα ασθενοφόρα δεν μπορούσαν να πλησιάσουν στις ζώνες των συγκρούσεων, κάνοντας λόγο για «εγκλήματα πολέμου».

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, οι συγκρούσεις που ξέπασαν τη νύχτα μεταξύ αντιπάλων παρατάξεων συνεχίζονταν μέχρι και το απόγευμα σήμερα και επεκτάθηκαν και σε άλλες συνοικίες της πόλης.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και ο ηθοποιός Μουστάφα Μπαράκα, που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα και σκοτώθηκε, μετέδωσε το πρακτορείο Laba.

Με βάση φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ταραχές είναι μεγάλες: αυτοκίνητα απανθρακώθηκαν και κτίρια πυρπολήθηκαν ή γαζώθηκαν από σφαίρες.

Η κυβέρνηση του Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά, που εδρεύει στην Τρίπολη, επέρριψε την ευθύνη για τις συγκρούσεις στους υποστηρικτές της αντίπαλης κυβέρνησης του Φάτι Μπασάγα, ο οποίος στηρίζεται από τον ισχυρό άνδρα της ανατολικής Λιβύης, τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ. Η κυβέρνηση της Τρίπολης κατηγόρησε τον Μπασάγα, ο οποίος προσωρινά εδρεύει στη Σύρτη, ότι «έθεσε σε εφαρμογή τις απειλές του» να καταλάβει την πρωτεύουσα. Το γραφείο Τύπου του Μπασάγα, από την πλευρά του, είπε ότι η «παράνομη» κυβέρνηση της Τρίπολης προσπαθεί «να γατζωθεί στην εξουσία», ενώ διέψευσε ότι διεξάγεται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μεταξύ τους για την επίτευξη συμφωνίας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μια συμμαχία μαχητών που στηρίζουν τον Μπασάγα κατευθύνονται από τη Μιζουράτα στην Τρίπολη.

Ο Μπασάγα διορίστηκε πρωθυπουργός τον Φεβρουάριο από το κοινοβούλιο που εδρεύει στο Τομπρούκ της ανατολικής Λιβύης. Έκτοτε προσπαθεί, ανεπιτυχώς, να μπει στην Τρίπολη για να αναλάβει την εξουσία και πρόσφατα απείλησε ότι θα καταφύγει στη βία για να τα καταφέρει. Ο Ντμπεϊμπά, ο επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης, επαναλαμβάνει ότι δεν θα παραχωρήσει την εξουσία παρά μόνο σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Τρίπολη εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις αυτές ενώ η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη ζήτησε «να σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες» καταγγέλλοντας ότι γίνονται συγκρούσεις «σε συνοικίες αμάχων». Το Κατάρ από την πλευρά του κάλεσε όλες τις πλευρές «να αποφύγουν την κλιμάκωση και το αίμα και να επιλύσουν τις διαφορές τους με διάλογο».

