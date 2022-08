Αθλητικά

ΑΕΚ: ήττα από τον Βόλο

Ο Βόλος επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ, στη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη του επί του «Δικέφαλου»

Η πρώτη έκπληξη της σεζόν έγινε απόψε στη Ριζούπολη, όπου ο Βόλος επικράτησε 1-0 της ΑΕΚ, στη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη του επί του «Δικέφαλου». Το ματς έγινε στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League και το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Μίλος Ντέλετιτς στο 19΄.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το παιχνίδι ακριβώς με την ίδια ενδεκάδα της πρεμιέρας και του άνετου 3-0 επί της Λαμίας. Όμως, ενώ στη Φθιώτιδα είχε αποφύγει τους... μπελάδες (βλ. χαμένο πέναλτι των γηπεδούχων), σήμερα κλήθηκε να διαχειριστεί μία δύσκολη περίσταση. Στο 19ο λεπτό ο Ντέλετιτς με αριστερό κεραυνό έξω από την περιοχή αιφνιδίασε τον Στάνκοβιτς και άνοιξε το σκορ με ένα υπέροχο γκολ. Μάλιστα ο Σέρβος δεν πανηγύρισε την επιτυχία του σεβόμενος την θητεία του στην ΑΕΚ.

Από το σημείο εκείνο οι κιτρινόμαυροι πολιόρκησαν την περιοχή του Βόλου και δημιούργησαν μια πολύ μεγάλη φάση στην πρώτη τους τελική προσπάθεια στο 33'. Ο Τσούμπερ βρέθηκε σε θέση βολής μετά από ασίστ του Γιόνσον αλλά ο Κλέιμάν πραγματοποίησε μία... εξωπραγματική απόκρουση.

Με Άλχο, Σιέλη, Τσοκάνη και Μεταξά να συνεισφέρουν τα μέγιστα ανασταλτικά, οι Βολιώτες δεν απειλήθηκαν σοβαρά, στο νέο ντεμπούτο του Κώστα Μπράτσου στον πάγκο της ομάδας. Από την άλλη πλευρά ο Αλμέιδα ήταν εκ των πραγμάτων υποχρεωμένος να αλλάξει τα πράγματα και το επιχείρησε με δύο αλλαγές (Λιβάι, Γκατσίνοβιτς) στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Μετά το 65' ο Αλμέιδα άλλαξε σχηματισμό με τετράδα στην άμυνα και η ΑΕΚ έγινε άμεσα πιο επιθετική. Ήδη είχε συντριπτικά την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό πάνω από 70%, αλλά αδυνατούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο 75' κεφάλια του Τζαβέλλα έφυγε άουτ, αλλά ο Βόλος απάντησε στο 78' με αντεπίθεση και σουτ-αουτ του Φαν Βερτ. Οι φιλοξενούμενοι ενίσχυσαν ακόμα περισσότερο την άμυνα τους με την είσοδο του Πίρινεν στο τελευταίο δεκάλεπτο και κράτησαν τη νίκη, αφού οι τελικές προσπάθειες των γηπεδούχων ήταν κακές και «σταματούσαν» στον Κλέιμαν, που ήταν πάντα σωστά τοποθετημένος.

Διαιτητής: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Γιόνσον, Βίντα – Ματίγια, Κλέιμαν, Λούνα, Μεταξάς, Φαν Βερτ

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Βίντα, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Τσούμπερ, Σιμάνσκι, Πινέδα (65' Ρότα), Γιόνσον (83' Αλμπάνης), Άμραμπατ (46' Λιβάι Γκαρσία), Μάνταλος (46' Γκατσίνοβιτς), Αραούχο.

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Λούνα, Σιέλης, Εσκοβάλ, Τσοκάνης, Μεταξάς (56' Ματίγια), Ντέλετιτς (80' Πίρινεν), Πάολο Φερνάντεθ, Βίκτορ Φερνάντεθ (71' Ουές), Φαν Βερτ.

