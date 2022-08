Αθλητικά

Πόλο - Παγκόσμιο κορασίδων: Ασημένιο μετάλλιο για την εθνική

Η Ελλάδα ηττήθηκε στον τελικό που διεξήχθη στη Λάρισα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.



Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η εθνική υδατοσφαίρισης των κορασίδων, στο 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ16, που ολοκληρώθηκε στη Λάρισα. Στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα "πλήρωσε" το κακό ξεκίνημα (4-0) απέναντι στην πολύ δυνατή Ουγγαρία και, παρότι πλησίασε κάποια στιγμή στο γκολ, ηττήθηκε με 10-6 και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, που σε κάθε περίπτωση αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια του Γιώργου Τσόκα.

Το ματς δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για την ελληνική ομάδα, που έχασε δύο επιθέσεις με παίκτρια παραπάνω και ένα πέναλτι στα πρώτα λεπτά. Η Ουγγαρία είχε από την πλευρά της λύσεις στην επίθεση και βρέθηκε να προηγείται 4-0 με δύο γκολ της Τίμπα, πριν η Καραμπέτσου "σπάσει το ρόδι" για την εθνική στα τελευταία δευτερόλεπτα της πρώτης περιόδου.

Βελτιώνοντας την άμυνά τους, οι παίκτριες του Γιώργου Τσόκα προσπάθησαν να ξαναμπούν στο παιχνίδι, "ροκάνισαν" τη διαφορά και πλησίασαν στο γκολ (6-5) με πέναλτι της Καραμπέτσου, στα μισά του τρίτου οκταλέπτου. Οι Μαγυάρες όμως απάντησαν με τέρματα της Τίμπα και της Ζόε Λεντβάι και δημιούργησαν ξανά διαφορά ασφαλείας (8-5), με την Καραμπέτσου να μειώνει στην εκπνοή της περιόδου με μία εκπληκτική λόμπα από το κέντρο σχεδόν της πισίνας. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Ουγγαρία μπήκε αποφασισμένη, έδειξε να έχει περισσότερες δυνάμεις και με γκολ της Τίμπα με πέναλτι και της Ζόε Λεντβάι ουσιαστικά «καθάρισε» τον τελικό (10-6), μετατρέποντας τα τελευταία έξι λεπτά τηε αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-3, 2-2, 2-0

Οι συνθέσεις:

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Τόρμα, Ζαντλάιτνερ, Λ. Κάρντος, Χόρβατ, Σότι 1, Ν. Λεντβάι 1, Γκούλιας-Ολντάλ, Χάιντου 2, Βάρο, Ντ. Κάρντος, Ζ. Λεντβάι 2, Τίμπα 4, Βάργκα

ΕΛΛΑΔΑ: Κωνσταντοπούλου, Μαργαρίτη, Κοβάτσεβιτς 1, Φουράκη, Δρακωτού, Πιοβάν, Κανελλοπούλου 1, Μπέτα 1, Παπαδοπούλου, Γαλανοπούλου, Κλαψιανού, Καραμπέτσου 3, Μπεκρή

Στο "μικρό" τελικό της διοργάνωσης, η Ισπανία επικράτησε εύκολα της Αυστραλίας με 11-5 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Αξιοσημείωτη είναι η επιτυχία της Ιαπωνίας, που κατέλαβε την πέμπτη θέση νικώντας 15-12 την Ιταλία (κι ενώ στη διάρκεια του τουρνουά νίκησε επίσης τις ΗΠΑ και την Ολλανδία, χώρες με πολύ μεγαλύτερη παράδοση στο πόλο).

