Κύργιος: ο ραστσισμός και το bullying επειδή ήταν υπέρβαρος

Τι είπε για τα παιδικά του χρόνια στη Μελβούρνη ο ομογενής τενίστας σε συνέντευξή του.

Μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης, παραχώρησε ο Νικ Κύργιος, ομοεθνής τεννίστας στην Αυστραλία. Όπως αποκάλυψε στο Sports Illustrated, τα παιδικά του χρόνια ήταν δύσκολα, καθώς είχε δεχτεί bulling λόγω του ότι ήταν υπέρβαρος.

Ο Αυστραλός τενίστας που έχει πατέρα Έλληνα και μητέρα από τη Μαλαισία τόνισε ότι ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει και την καλύτερη αντιμετώπιση από την αυστραλιανή κοινότητα του τένις.

Αρχικά αναφέρει ο δημοφιλής τενιστας: «Όταν ήμουν μικρός, ήμουν ένα υπέρβαρο παιδί. Πολλοί προπονητές και δάσκαλοι μου είχαν πει ότι δεν θα γινόμουν καλός. Έπρεπε να το διαχειριστώ αυτό, μαζί με όλη την κριτική σε όλη την Αυστραλία, μαζί με τον ρατσισμό, με όλα. Ακόμα υπάρχει μια πίκρα μέσα μου. Τώρα δεν με ενοχλεί τόσο, αλλά δεν το ξεχνάω. Οπότε τώρα, που παίζω στο κορυφαίο επίπεδο, δεν θα τους αφήσω να το ξεχάσουν. Απλώς πρέπει να το χρησιμοποιήσω με τον καταλληλότερο τρόπο. Σίγουρα το ότι έπρεπε να τα διαχειριστώ όλα αυτά με έχουν κάνει πιο ανθεκτικό».

Στη συνέχεια δήλωνει ο Νικ Κύργιος: «Οι μεγάλοι του τένις στην Αυστραλία, ποτέ δεν ήταν και τόσο ευγενικοί μαζί μου. Ποτέ δεν με υποστήριξαν. Δεν με υποστήριξαν ούτε εκείνες τις δυο εβδομάδες στο Wimbledon. Είναι δύσκολο να διαβάζω τα πράγματα που γράφουν για μένα. Είναι περίεργο να έχουν τέτοια εμμονή να με θάβουν. Δεν ξέρω αν απλά δεν με συμπαθούν, ή αν φοβούνται κάτι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι άσχημο».

