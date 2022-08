Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Κούγιας κατά Λέων για τις δηλώσεις στον ΑΝΤ1 - Αιχμές για τον Παπαδόπουλο

Τι αναφέρει ο νέος συνήγορος της κατηγορούμενης για τρεις παιδοκτονίες, σχετικά με όσα είπε o ιατροδικαστής την Δευτέρα, στην εκπομπή “Καλοκαιρί Μαζί”.

Για «παράνομες επιστημονικές ανακρίβειες» από τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, για όσα είπε την Δευτέρα στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», κάνει λόγο ο Αλέξης Κούγιας, σε μακροσκελή ανακοίνωση του, εγκαλώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας ότι «κάνει καριέρα στην τηλεόραση, καταστρέφοντας την κυρία Σωτηρία Πισπιρίγκου».

Παράλληλα, ζητά από τους προηγούμενους συνηγόρους της Ρούλας Πισπιρίγκου, φωτογραφίζοντας τον Όθωνα Παπαδόπολο, να μην κάνουν καμία νέα δήλωση για την υπόθεση και για την προφυλακισμένη, που κατηγορείται για τις δολοφονίες των τριών κοριτσιών της.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

«Σήμερα πρωί πρωί, από τα ξημερώματα και την αρχή της νέας εβδομάδας, για να συντηρηθεί στην επικαιρότητα η δικαστική τραγωδία της κας Σωτηρίας Πισπιρίγκου, ένας ιδιώτης ιατροδικαστής που δεν έχει προβεί ποτέ σε επίσημη ιατροδικαστική υπηρεσία, σε άμεση ιατροδικαστική εξέταση πτώματος, χωρίς να έχει στα χέρια του την δικογραφία, χωρίς να έχει κάνει ο ίδιος επίκαιρη ιατροδικαστική εξέταση στα άψυχα σώματα των τριών άτυχων κοριτσιών, χωρίς να έχει γνώση της νέας δικογραφίας, η οποία εκκρεμεί ενώπιον της Ανακρίτριας κας Τζωρτζάτου, χωρίς να έχει υπόψιν παθολογοανατομικά στοιχεία, τα οποία τέθηκαν υπόψιν του νέου παθολοαγανατόμου από τη Θεσσαλονίκη και τα οποία με ποσοστό 90% εκρίθησαν ακατάλληλα για παθολογοανατομική επανεξέταση, τόλμησε για ακόμη μία φορά, όπως επί μήνες καθημερινά κάνει, να πλήξει άμεσα και έμμεσα το τεκμήριο αθωότητος της κας κατηγορουμένης και να εκθέσει επίσημες κορυφαίες ιατροδικαστές, όπως τις κ.κ. Τσάκωνα και Τσιόλα, αλλά και τον κορυφαίο Έλληνα παθολογοανατόμο, καθηγητή ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αγαπητό και χρησιμοποιώντας μία έκθεση ιδεών-σενάριο, η οποία παρανόμως βρίσκεται στα χέρια δημοσιογράφων και η οποία βαπτίστηκε ιατροδικαστική επανεξέταση, χωρίς οι δύο νέοι ιατροδικαστές ούτε να έχουν εξετάσει τα νεκρά σώματα των τριών νεκρών κοριτσιών, ούτε να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα επιστημονικά ευρήματα, ισχυρίστηκε ψευδώς στην πρωινή εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού που ενεφανίσθη, ότι δήθεν αυτή η επανεξέταση είναι ισχυρότερη από τις δύο πραγματικές ιατροδικαστικές εξετάσεις των πραγματικών και ανιδιοτελών ιατροδικαστών, γιατί δήθεν έχει λάβει υπόψιν και νέα στοιχεία, δημιουργώντας μία προκατάληψη της κοινής γνώμης εις βάρος της κας κατηγορουμένης.

Όπως έχω δεσμευτεί η μόνη απάντηση σε αυτές τις παράνομες συμπεριφορές θα είναι η έκδοση απαντητικών ανακοινώσεων, χωρίς καμία τηλεοπτική εμφάνιση και κατάθεση μηνύσεων και αγωγών σε όλους όσους παρανομούν, είτε είναι ιατροδικαστές, είτε είναι παθολογοανατόμοι, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι δημοσιογράφοι.

Άμεσα θα ζητήσω την συνδρομή του πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου και του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, ώστε αυτή η παρανομία που θίγει τη δημοκρατία και την ορθή απονομή της δικαιοσύνης να σταματήσει.

Τέλος, θέλω να παρακαλέσω τους εκλεκτούς συναδέλφους δικηγόρους που υπερασπίστηκαν μέχρι σήμερα την κα κατηγορουμένη σε διάφορα στάδια της διερευνήσεως της υποθέσεως να σταματήσουν κάθε παρέμβαση και κάθε σχόλιο, διότι δυστυχώς οι δηλώσεις και οι παρεμβάσεις γίνονται αντικείμενα προκαταλήψεως εις βάρος της κας κατηγορουμένης και διατηρήσεως της υποθέσεως σε τηλεοπτική εκμετάλλευση.

Εγώ και οι συνεργάτες μου ευρισκόμεθα σε επαφή με κορυφαίους, διεθνούς φήμης ιατροδικαστές και παθολογοανατόμους και είμαστε βέβαιοι ότι στο τέλος αυτή η δικαστική τραγωδία που μοναδικό θύμα έχει την κα κατηγορουμένη, θα κριθεί μόνο από τους φυσικούς της Δικαστές και όχι από τηλεπερσόνες».

