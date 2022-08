Αθλητικά

US Open - Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός από τον πρώτο γύρο

Οι φιλοδοξίες και τα όνειρα του Στέφανου Τσιτσιπά για μια μεγάλη πορεία στο US Open γκρεμίστηκαν από τον 1ο μόλις γύρο.



Ο Ντάνιελ Γκαλάν προερχόμενος από τα προκριματικά επικράτησε με 6-0 6-1, 3-6, 7-5 σε 2 ώρες και 48 λεπτά στην πιο μεγάλη νίκη της καριέρας του. Ο Τσιτσιπάς όχι μόνο δεν φάνηκε αντάξιος των προσδοκιών, αλλά το αγωνιστικό πρόσωπο που παρουσίασε στο Louis Armstrong Stadium ήταν απογοητευτικό.

Σαν να μην εμφανίστηκε στο κορτ ο 24χρονος Έλληνας για 56 λεπτά έζησε έναν εφιάλτη. Ο Γκαλάν στην πρώτη του παρουσία στο κυρίως ταμπλό του US Open, ζούσε ένα όνειρο. Σε 58 λεπτά είχε προηγηθεί 6-0, 6-1 με αντίπαλο το Νο.4 του ταμπλό. Ούτε στα πιο τρελά όνειρά του, δεν θα φανταζόταν ένα τέτοιο σενάριο.

Ο Κολομβιανός πήρε τα 11 πρώτα γκέιμ του αγώνα, για το 6-0, 5-0 και εμείς δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Ο Τσιτσιπάς για 2η φορά μέσα στη σεζόν χάνει σετ με 6-0, ήταν όμως από τον Τζόκοβιτς στον τελικό του Μasters της Ρώμης, στις 15 Μάη. Για στατιστικά σε αυτό το διάστημα ούτε λόγος να γίνεται με αυτά να είναι συντριπτικά υπέρ του Κολομβιανού. Μετά το 5-0 στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς δέχθηκε ιατρική φροντίδα στο δεξί χέρι, αλλά συνέχισε το ματς.

Η αντεπίθεση που δεν ολοκληρώθηκε



O Τσιτσιπάς σε εναρκτήριο αγώνα Grand Slam είχε βρεθεί σε ανάλογη θέση και στο Roland Garros το 2020, με αντίπαλο τον Ισπανό, Μουνάρ. Τότε έχασε τα δύο πρώτα σετ 6-4, 6-2, αλλά πέτυχε την ανατροπή, κατακτώντας τα τρία επόμενα με 6-1, 6-4, 6-4. Και η αλήθεια είναι πως αναρωτηθήκαμε αν θα μπορούσε να καταφέρει την ανατροπή και τώρα. Αναζητούσε μια «σπίθα» για να ξυπνήσει αγωνιστικά και αυτή ήρθε στο 2ο γκέιμ του 3ου σετ.

Στην 6η συνολική ευκαιρία, βρήκε το πρώτο break για να προηγηθεί 2-0. Έγινε πιο επιθετικός και ουσιαστικός στο παιχνίδι του και αυτό αρκούσε για να φθάσει στο 6-3. Ο Γκαλάν ήταν αδύνατο να συνεχίσει στους ρυθμούς των δύο πρώτων σετ, άρχισε να κάνει λάθη.

Νέο break από τον Τσιτσιπά στην αρχή του 4ου σετ, τον βοήθησαν να προηγηθεί 2-0 και όσο διατηρούσε το σερβίς του για το 3-1 και το 4-2, το 5ο σετ φαινόταν όλο και πιο κοντά.

Το προσπέρασμα Γκαλάν και το θρίλερ



Ξαφνικά ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερη ένταση, πήρε «φωτιά». Ο Γκαλάν έψαχνε την ευκαιρία να μπει ξανά στο σετ και τη βρήκε στο 8ο γκέιμ. Με το σερβίς στον Τσιτσιπά προγήθηκε 0-40, πέτυχε το break (4-4) και κρατώντας το σερβίς του προσπέρασε 5-4.

Ο Κολομβιανός απέκτησε ξανά αυτοπεποίθηση με τον αγώνα να προσφέρει τρομερές στιγμές σε εκείνο το σημείο. Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το 5-5, αλλά για να φθάσει σε αυτό χρειάστηκε να σβήσει πέντε match point του Κολομβιανού. Μάλιστα προηγήθηκε 15-40 στο 11ο γκέιμ, όμως ο Γκαλάν αντέδρασε και έκανε το 6-5.

Για δεύτερη φορά ο Τσιτσιπάς βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο ματς. Ο Γκαλάν ρισκάροντας στο παιχνίδι του έφθασε στο 15-40, ο Τσιτσιπάς βγάζοντας καλά πρώτα σερβίς έσωσε άλλα δύο match point, ο Γκαλάν απώλεσε και 8ο, αλλά στο 9ο έριξε τον μεγάλο του αντίπαλο στο καναβάτσο.

