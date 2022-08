Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: “Πάνω από 1,65 ευρώ το λίτρο η τιμή τον Οκτώβριο”

Εφιαλτικές εκτιμήσεις για τις τιμές των υγρών καυσίμων, από τον Πρόεδρο των πρατηριούχων - εμπόρων καυσίμων Αττικής.

Για την σταθεροποίηση των τιμών της βενζίνης, μετά από δύο εβδομάδες αυξήσεων μετά τον Δεκαπενταύγουστο, αλλά και τις αυξομειώσεις των τελευταίων εβδομάδων στις διεθνείς τιμές των καυσίμων, μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαιρί Μαζί» του ΑΝΤ1, ο Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος της Ένωσης Πρατηριούχων – Εμπόρων Καυσίμων Αττικής.

Όπως είπε, σήμερα η μέση τιμή πανελλαδικά για την αμόλυβδη σήμερα ανέρχεται σε 2,05 ευρώ ανά λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης η μέση πανελλαδική τιμή ανέρχεται σε 1,93 ευρώ ανά λίτρο.

Πέρα όμως από τις εκτιμήσεις του για την πορεία της βενζίνης, μοιράστηκε και την εκτίμηση του, βάσει της πορείας διεθνώς των τιμών του πετρελαίου, για την τιμή με την οποία θα αρχίσει τον Οκτώβριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Μιλώντας με τον Νίκο Ρογκάκο και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, ο κ. Παπαγεωργίου εκτίμησε πως φέτος, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τιμή πάνω από 1,65 ευρώ ανά λίτρο, τιμή που είναι «εφιαλτική» για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, για πολλούς δε καταναλωτές σίγουρα απαγορευτική για χρήση του πετρελαίου για θέρμανση τον χειμώνα που έρχεται.