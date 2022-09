Παράξενα

Η πιο ακριβή συλλεκτική κάρτα που βγήκε σε δημοπρασία

Εξαιρετικά σπάνια και περιζήτηση είναι η κάρτα που "βγήκε στο σφυρί". Ίλιγγος απο το ποσό που προσφέρθηκε για την απόκτηση της.

Μια πολύ περιζήτητη και εξαιρετικά σπάνια κάρτα του μπέιζμπολ σε άριστη κατάσταση του Μίκι Μαντλ κατέρριψε ρεκόρ πωλήσεων, όταν έγινε η πιο ακριβή κάρτα που έχει δημοπρατηθεί ποτέ.



Με έναν από τους πιο αγαπημένους και διάσημους θρύλους του μπέιζμπολ, την κάρτα του 1952, με το πρόσωπο του Μίκι Μαντλ, πωλήθηκε για 12,6 εκατομμύρια δολάρια.

Το προηγούμενο ρεκόρ για την πιο ακριβή συλλεκτική κάρτα που πωλήθηκε ήταν μια με τον Χόνους Ουάγκερ του 1909, η οποία έφτασε τα 6,6 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Μαντλ - ο οποίος πέρασε ολόκληρη την καριέρα του στους New York Yankees από το 1951 έως το 1968, όπου ήταν επτά φορές πρωταθλητής World Series - πέθανε το 1995.

Συμμετείχε στο εμβληματικό ντοκιμαντέρ Baseball του Ken Burns το 1994, στο οποίο μοιράστηκε συναρπαστικές πληροφορίες για την καριέρα του.

Τον Ιανουάριο του 2021, μια παρόμοια κάρτα Μαντλ πωλήθηκε για 5,2 εκατομμύρια δολάρια.

