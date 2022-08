Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σχολεία: Χωρίς μάσκες και τεστ το πρώτο κουδούνι

Οι αποφάσεις της Επιτροπής των ειδικών για το υγειονομικό πρωτόκολλο στα σχολεία, για την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς.

«Όχι» σε υποχρεωτική χρήση μάσκας, «όχι» σε υποχρεωτικά τεστ είναι η εισήγηση της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων προς την κυβέρνηση για το άνοιγμα των σχολείων στις 12 Σεπτεμβρίου.

O υπουργός Υγείας είχε αναφέρει μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του τη Δευτέρα «Έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα να ανοίξουν τα σχολεία. Είμαστε σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας. Η λογική, η οποία έχουμε είναι ότι στο πλαίσια που προσπαθούμε να μην έχουμε μέτρα τα οποία δεν χρειάζονται ή μέτρα υποχρεωτικότητας, αυτό να είναι και το μοντέλο στα σχολεία. Οπότε κατά βάση θέλουμε τα σχολεία να είναι πολύ κοντά στην κανονικότητα»

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε πάντως πως «η πανδημία βέβαια είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, οπότε αν χρειαστεί θα προσαρμοζόμαστε».

«Από εκει και πέρα αν χρειαστεί να πάρουμε, αυτά θα είναι ήπια και τα σχολεία δεν αποτελούν εξαίρεση. Θέλουμε και τα παιδιά που θα γυρίσουν στα σχολεία να βρίσκονται πολύ κοντά στην κανονικότητα» τόνισε.

Την Τρίτη, στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, ο ΓΓ του Υπ. Παιδείας, Αλέξανδρος Κοπτσης επεσήμανε πως θα υιοθετηθεί πλήρως το υγειονομικό πρωτόκολλο που θα αποφασίσει η Επιτροπή των ειδικών.

Τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας εκδίδουν από κοινού την κάτωθι ανακοίνωση:

"Η Κυβέρνηση κάνει αποδεκτή την ομόφωνη εισήγηση για τα σχολεία της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, η οποία συνεδρίασε σήμερα. Έτσι:

• Παραμένει προαιρετική η χρήση προστατευτικής μάσκας.

• Ως γενική οδηγία, όταν ένα παιδί εμφανίσει συμπτώματα παραμένει σπίτι (όπως ισχύει με κάθε περίπτωση ίωσης ή λοίμωξης).

• Συστήνεται η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση συμπτωμάτων.

• Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, εφαρμόζονται τα μέτρα απομόνωσης που ισχύουν για τον γενικό πληθυσμό, δηλαδή παραμονή σε απομόνωση επί πέντε ημέρες τουλάχιστον και αποφυγή επαφής με άλλα άτομα. Μετά την πάροδο πέντε ημερών απομόνωσης και εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, διακοπή απομόνωσης. Επιστροφή στο σχολείο με υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.

• Τήρηση της υγιεινής των χεριών.

• Επαρκής αερισμός των χώρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες.

• Τα υγειονομικά μέτρα θα επανεξεταστούν σε περίπτωση αλλαγής των επιδημιολογικών δεδομένων.

Περαιτέρω λεπτομέρειες θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση".

