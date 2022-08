Κοινωνία

Σχολεία: Όλες οι αλλαγές για τη νέα χρονιά

Την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά η νεα σχολική χρονιά. Πώς θα γίνει η επιστροφή στα θρανία.



Με αλλαγές ξεκινάει η φετινή σχολική χρονιά τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, με το υπουργείο Παιδείας στην ανακοίνωσή του να κάνει λόγο για σημαντικές καινοτομίες.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας αναφέρει:

Η φετινή σχολική χρονιά αρχίζει τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, με σημαντικές καινοτομίες:

α) σχεδόν 8.600 νέους, μόνιμους διορισμούς σε Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Συνολικά υλοποιήσαμε 25.000 μόνιμους διορισμούς μέσα σε 2 χρόνια. Σημειωτέον, τα τελευταία 12 χρόνια στην εκπαίδευση δεν είχε γίνει ούτε ένας μόνιμος διορισμός.

β) Επέκταση ολοήμερου:

Επεκτείνεται χρονικά από τις 4:00 στις 5:30 μ.μ., με στόχο αφ’ ενός την αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, αφ’ ετέρου τη στήριξη των εργαζόμενων γονέων και των οικογενειών, με την προσέγγιση του σχολικού και του εργασιακού ωραρίου.

Αναβαθμίζεται το περιεχόμενο, με νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με περισσότερες δημιουργικές δράσεις για τα παιδιά (δημιουργική γραφή, εικαστικά κ.ά.) με περισσότερες παροχές από τη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση.

Η εφαρμογή ξεκινά στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, νηπιαγωγεία και δημοτικά (περίπου 5.000).

Χωρίς κριτήρια εγγραφής.

Πάνω από 3.200 προσλήψεις εκπαιδευτικών για την περαιτέρω στελέχωσή του.

γ) Ψηφιακά εργαλεία στις σχολικές αίθουσες - διαδραστικοί πίνακες, σετ ρομποτικής, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών και τα οποία θα ξεκινήσουν να εγκαθίστανται κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς.

δ) Εκπαιδευτικοί όμιλοι: μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας ή κατά τις διδακτικές ώρες του ολοήμερου προγράμματος, με αντικείμενα και δράσεις όπως δημιουργική απασχόληση, αθλητισμός, ομαδικά αθλήματα, παραδοσιακοί/μοντέρνοι χοροί, χοροκινητική έκφραση, εικαστικές τέχνες, χειροτεχνίες και κατασκευές, εκμάθηση μουσικών οργάνων, εκπαιδευτική ρομποτική, επιστημονικές κατασκευές - πειράματα.

ε) Παιδαγωγικός Σύμβουλος - Μέντορας: ο ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου.

Στ) Ενδοσχολικός Συντονιστής: συντονίζει και υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, καθώς και τις προσπάθειες της Διεύθυνσης κάθε σχολικής μονάδας να την ενισχύσουν ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης και ανάπτυξης.

Παράλληλα, έχουμε υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που θεσμοθετήσαμε:

Νηπιαγωγείο από τα 4 έτη: η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση υλοποιείται σε όλη τη χώρα.

η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση υλοποιείται σε όλη τη χώρα. Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, δίνεται σε κάθε παιδί η ευκαιρία να διευρύνει τα γλωσσικά του εφόδια από πολύ νωρίς.

μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, δίνεται σε κάθε παιδί η ευκαιρία να διευρύνει τα γλωσσικά του εφόδια από πολύ νωρίς. Εργαστήρια Δεξιοτήτων (οδική ασφάλεια, ρομποτική αλλαγή, κλιματική αλλαγή, σεξουαλική αγωγή, επιχειρηματικότητα, εθελοντισμός κ.ά.): νέες θεματικές στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων, με στόχο την ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων των μαθητών.

(οδική ασφάλεια, ρομποτική αλλαγή, κλιματική αλλαγή, σεξουαλική αγωγή, επιχειρηματικότητα, εθελοντισμός κ.ά.): νέες θεματικές στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων, με στόχο την ενίσχυση των εγκάρσιων δεξιοτήτων και βασικών ικανοτήτων των μαθητών. Οριζόντιες επιμορφώσεις εκπαιδευτικών : περισσότερες από 125.000 επιμορφώσεις, που αποτελούν επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.

: περισσότερες από 125.000 επιμορφώσεις, που αποτελούν επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης. 166 Νέα Προγράμματα Σπουδών: συνεχίζουμε και το σχολικό έτος 2022-2023 την πιλοτική εφαρμογή ΝΠΣ στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας.

συνεχίζουμε και το σχολικό έτος 2022-2023 την πιλοτική εφαρμογή ΝΠΣ στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της χώρας. Διπλασιασμός των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων: από 62 σε 120, μέσα σε 3 χρόνια, για ποιοτική δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και διάχυση καλών πρακτικών σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.

από 62 σε 120, μέσα σε 3 χρόνια, για ποιοτική δημόσια δωρεάν εκπαίδευση και διάχυση καλών πρακτικών σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Ίδρυση για πρώτη φορά Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων , με αυξημένη ζήτηση από υποψηφίους υψηλών σχολικών επιδόσεων. Φέτος θα λειτουργήσουν 24 Πρότυπα ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα.

, με αυξημένη ζήτηση από υποψηφίους υψηλών σχολικών επιδόσεων. Φέτος θα λειτουργήσουν 24 Πρότυπα ΕΠΑΛ σε όλη τη χώρα. Αξιολόγηση στα σχολεία: συνεχίζουμε την αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τις διαγνωστικές εξετάσεις «PISA» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ξεκινάμε την αξιολόγηση εκπαιδευτικών ως ανατροφοδοτική διαδικασία με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

συνεχίζουμε την αυτοαξιολόγηση Σχολικής Μονάδας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τις διαγνωστικές εξετάσεις «PISA» για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ξεκινάμε την αξιολόγηση εκπαιδευτικών ως ανατροφοδοτική διαδικασία με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση : ένα πραγματικό ψηφιακό άλμα, σε εκπαίδευση, διαδικασίες και δράσεις.

: ένα πραγματικό ψηφιακό άλμα, σε εκπαίδευση, διαδικασίες και δράσεις. Τράπεζα Θεμάτων στην Α, Β & Γ΄ Λυκείου: αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών, που εξασφαλίζει αξιοπιστία, εγκυρότητα και περιορισμό ανισοτήτων και ταυτόχρονα διασφαλίζει κάλυψη της ύλης σε όλη τη χώρα.

αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών, που εξασφαλίζει αξιοπιστία, εγκυρότητα και περιορισμό ανισοτήτων και ταυτόχρονα διασφαλίζει κάλυψη της ύλης σε όλη τη χώρα. Ενισχυτική διδασκαλία Ειδικών Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση): σκοπός είναι η υποστήριξη και προετοιμασία των υποψηφίων για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει. Το σύνολο των μαθημάτων αυτών δεν διδασκόταν στο παρελθόν στα δημόσια σχολεία.

(Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Αρμονία, Ακουστική Ικανότητα, Μουσική Αντίληψη/Γνώση): σκοπός είναι η υποστήριξη και προετοιμασία των υποψηφίων για να συμμετάσχουν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα που έχουν επιλέξει. Το σύνολο των μαθημάτων αυτών δεν διδασκόταν στο παρελθόν στα δημόσια σχολεία. Ενίσχυση αυτονομίας σχολικών μονάδων: Μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση της διδασκαλίας, ενίσχυση του ρόλου του Διευθυντή και των Εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης, θέσπιση πλαισίου αυξημένης διαφάνειας και λογοδοσίας.

Μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση της διδασκαλίας, ενίσχυση του ρόλου του Διευθυντή και των Εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης, θέσπιση πλαισίου αυξημένης διαφάνειας και λογοδοσίας. Για μία συμπεριληπτική εκπαίδευση:

διορίσαμε περί τις 6.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, τους πρώτους μόνιμους διορισμούς στην ΕΑΕ μέσω ΑΣΕΠ στην ιστορία της χώρας, και δημιουργήσαμε νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αναπηρία.

εντάξαμε το σύνολο σχεδόν των προσφύγων μαθητών στην ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα (για πρώτη φορά σε ποσοστό-ρεκόρ της τάξης του 95%) με ίδρυση τμημάτων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, προσλαμβάνοντας ταυτόχρονα και επιμορφώνοντας εκπαιδευτικούς για τους πρόσφυγες μαθητές μας, μέσα από μία στοχευμένη συμπεριληπτική διαδικασία.