Πολιτική

Ερντογάν: Η Ελλάδα προκαλεί το ΝΑΤΟ παρενοχλώντας τον εναέριο χώρο μας

Συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις ο Πρόεδρος της Τουρκίας, κάνοντας λόγο για προκλητική συμπεριφορά της Ελλάδας.

Νέες κατηγορίες κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας «εχθρική ενέργεια» την «παρενόχληση» τουρκικών αεροσκαφών που εκτελούν «αναγνωριστικές αποστολές» πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ελλάδα προκαλεί το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους εντείνοντας την εχθρική συμπεριφορά της, η οποία ξεκίνησε με την παρενόχληση του εναέριου χώρου και των αεροσκαφών μας και κλιμακώθηκε με το “κλείδωμα” από τα ραντάρ των S-300», υποστήριξε ο τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ισχυρίστηκε επίσης ότι η Ελλάδα «δεν μπορεί να είναι ισότιμος συνομιλητής μας σε πολιτικό, οικονομικό ή στρατιωτικό επίπεδο».

Αναφερόμενος στις αναχαιτίσεις τουρκικών αεροσκαφών, ο Ερντογάν σημείωσε: «Είμαστε περίεργοι για την αντίδραση των ΗΠΑ στην παρενόχληση τουρκικών αεροσκαφών από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ελλάδας».

Η Τουρκία επικρίνει συχνά τη Βορειοατλαντική Συμμαχία και ειδικότερα τις ΗΠΑ ότι δεν υποστηρίζει τις αξιώσεις της αναφορικά με τα νησιά του Αιγαίου και τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η δημιουργία ελληνικών στρατιωτικών βάσεων στα νησιά του Αιγαίου δεν έχει καμία σημασία για την Τουρκία.

Επικαλέστηκε την απόφαση των ΗΠΑ για άρση των κυρώσεων σε βάρος της Ινδίας, παρά την αγορά ρωσικών S-400 από το Νέο Δελχί, για να υπογραμμίσει τη «διάκριση» σε βάρος της χώρας του και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι μπλοκάρει την πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη χώρα του εξαιτίας της απόκτησης S-400 από τη Ρωσία.