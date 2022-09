Πολιτική

Συνεργάτες: “Ο Καραμανλής δεν άφησε αιχμές κατά της Κυβέρνησης - Είπε τα αυτονόητα”

Τι αναφέρουν συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, σχετικά με την “ανάγνωση” που γίνεται από ορισμένους κύκλους, όσων είπε στην ομιλία του, στην Κρήτη.

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, σχετικά με την ομιλία του στα Ανώγια στην εκδήλωση μνήμης του Γιάννη Κεφαλογιάννη, «καλούν την επαύριο της ομιλίας του στην Κρήτη, τον οποιονδήποτε, να διαβάσει προσεχτικά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού. Θα αντιληφθεί λοιπόν πως δεν εμπεριέχει αιχμές κατά της κυβέρνησης και ότι ο πρώην πρωθυπουργός είπε αυτονόητα πράγματα, ώστε ο δημόσιος βίος να μην δηλητηριάζεται από φήμες και σκιές».

Το βράδυ της Τετάρτης, μετά την ομιλία του Κώστα Καραμανλή, κυβερνητικές πηγές σχολίασαν την ομιλία του πρώην Πρωθυπυοργού, αναφορικά με όσα είπε για τις παρακολουθήσεις, αναφέροντας ότι «από την πρώτη στιγμή που με πρωτοβουλία της κυβέρνησης ήρθε στο φως η υπόθεση της επισύνδεσης του τηλεφώνου του κ.Ανδρουλάκη τονίστηκε ότι υπάρχει ανάγκη να δοθούν πλήρεις απαντήσεις, με σεβασμό των προβλέψεων του νόμου για το απόρρητο και του κανονισμού της Βουλής. Γι΄αυτό κινήθηκαν άμεσα όλες οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες ενώ η υπόθεση ερευνάται και από τη Δικαιοσύνη. Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ακολουθούν οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει προτάσεις από τα κόμματα προκειμένου να υπάρξουν θεσμικές βελτιώσεις που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών ασφαλείας με πλήρη σεβασμό των δημοκρατικών αρχών».

Σε ζητήματα της επικαιρότητας, αλλά και την εντεινόμενη τουρκική προκλητικότητα αναφέρθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, στην ομιλία του, στην οποία εξήρε την προσωπική και πολιτική διαδρομή του πρώην Υπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη, σημαίνοντος στελέχους της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την συμπλήρωση 10 ετών από τον θάνατο του.

Αναφορικά με την υπόθεση της παρακολούθησης του κινητού τηλεφώνου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων: «Σε τέτοιου είδους καταστάσεις η κάθαρση επέρχεται μόνο εφ΄ όσον αποσαφηνιστούν πλήρως. Το θέμα είναι τόσο βαρύ και σοβαρό που δεν επιτρέπεται, ούτε αντέχεται να μείνουν σκιές ιοβόλες για την δημοκρατική ομαλότητα. Φως λοιπόν! 'Απλετο φως! Το να προκλήθηκαν τα γεγονότα αυτά από κυβερνητική πρωτοβουλία είναι εκτός από αντιδημοκρατικό και παράνομο, τόσο πέρα από κάθε όριο νοσηρής φαντασίας και πολιτικής ανοησίας, που είναι αδιανόητο. Παραμένει όμως επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαριστεί ποιοί και με ποια δικαιολογία ζήτησαν κάτι τέτοιο και ποιοί και πώς το ενέκριναν. Η επίκληση του απορρήτου σε τέτοιες περιπτώσεις υποτάσσεται στην ανάγκη κάθαρσης του δημόσιου βίου. Όλα στο φως λοιπόν και από εκεί και πέρα απαραίτητες και με διακομματική συνεργασία οι διορθώσεις του θεσμικού καθεστώτος που διέπει και την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και την εν γένει λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών. Αυτά τα στοιχειώδη για να αποτραπεί η περαιτέρω απαξίωση των θεσμών».

Ακόμη, ο Κώστας Καραμανλής κατηγόρησε την Τουρκία ότι αψηφά κάθε έννοια σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και πως επιχειρεί να αλλάξει το status quo στην ευρύτερη περιοχή από την Κύπρο έως την Θράκη τονίζοντας ότι η χώρα μας οφείλει να μεριμνά για την ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας.





