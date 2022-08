Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Αυλαία για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Ξεκινά αύριο η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας που θα ερευνήσει την υπόθεση των υποκλοπών.

Θέμα «αυτοπροστασίας της διαδικασίας» έθεσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Κώστας Τασούλας, κατά τη σημερινή διάσκεψη των προέδρων της Βουλής, η οποία εξέτασε την οργάνωση της αυριανής απόρρητης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως ανέφερε ο κ. Τασούλας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ζήτησε από τους εκπροσώπους κομμάτων να βοηθήσουν να μην έχουμε φαινόμενα απευθείας μετάδοσης της απόρρητης διαδικασίας.

Για την διαδικασία καθ΄ εαυτή, ο κ. Τασούλας είπε ότι πρόκειται για ακρόαση (των προσκεκλημένων) η οποία ουσιαστικά αποτελεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και ότι η Επιτροπή δεν λειτουργεί ως εισαγγελέας Πρωτοδικών. Σημείωσε επίσης ότι τα υπό ακρόαση πρόσωπα θα εισέλθουν όλοι μαζί στην κλειστή συνεδρίαση και ότι θα μιλήσουν/ερωτηθούν με τη σειρά τους.

Στην πρόταση κομμάτων της αντιπολίτευσης να δημοσιευθούν τα πρακτικά της συνεδρίασης, χωρίς όσα στοιχεία αφορούν στην εθνική ασφάλεια και την άμυνα, ο κ. Τασούλας είπε ότι από τον κανονισμό προβλέπεται μόνο η έκδοση ενός "πορίσματος", δηλαδή ενός συμφωνηθέντος κειμένου εν είδει συμπερασμάτων. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος, ωστόσο (η συμφωνία σε ένα τέτοιο πόρισμα) αποτελεί «εντυπωσιακή πρόκληση» είπε ο κ. Τασούλας.

Ο πρόεδρος της Βουλής είπε ότι υπήρξε υπόδειξη προς τους βουλευτές, να μην πάρουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα, εντός της αίθουσας συνεδρίασης της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι προσκλήσεις για την αυριανή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας έχουν απευθυνθεί στους:

Χρήστο Ράμμο, πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, επίτιμο αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Γρηγόριο Δημητριάδη, τέως γενικό γραμματέα Πρωθυπουργού,

Βασιλική Βλάχου, εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, εποπτεύουσα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών,

Παναγιώτη Κοντολέοντα, τέως Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.),

Θεμιστοκλή Δεμίρη, διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.),

Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, εισαγγελέα Εφετών Αθηνών,

Θεόδωρο Δραβίλλα, πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), και

Ιωάννη Ρουμπάτη, πρώην διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

Έχει επίσης προσκληθεί να παραστεί, ο υπουργό Επικρατείας, Γεώργιος Γεραπετρίτης.

