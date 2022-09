Πολιτική

Μητσοτάκης: Συνεχή μέτρα στήριξης, όσο επιτρέπει ο Προϋπολογισμός

Τι είπε ο Πρωθυπουργός στους πρώτους σταθμούς της περιοδείας του στις Σέρρες, κατά την επίσκεψη του σε παραγωγικές μονάδες.

Η κυβέρνηση στηρίζει τον πρωτογενή τομέα με μία σειρά από μέτρα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του σε γαλακτοβιομηχανία, στο πλαίσιο της περιοδείας του στις Σέρρες.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το πιο σημαντικό από τα μέτρα ήταν η διασφάλιση της ποιότητας του εμβληματικού εθνικού προϊόντος, της φέτας και η προστασία της έναντι διεκδικήσεων άλλων χωρών, αλλά και η εξασφάλιση ότι η πραγματική φέτα θα παίρνει επιτέλους την τιμή που της αξίζει, έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι που τροφοδοτούν την εν λόγω μονάδα με 15 τόνους γάλα την ημέρα να γνωρίζουν ότι μπορούν και αυτοί να πάρουν μία αξιοπρεπή τιμή η οποία θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τη δουλειά την οποία κάνουν.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση και τόνισε πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στο μέτρο που επιτρέπει ο κρατικός προϋπολογισμός, ώστε να μπορέσουν να την αντιμετωπίσουν.

Η ελληνική Οικονομία είναι σήμερα περισσότερο εξωστρεφής

"Δεν θα κουραστώ να λέω ότι δεν υπάρχει επιτυχημένη επιχείρηση η οποία δεν έχει ικανοποιημένους εργαζόμενους και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα στεκόμαστε πάρα πολύ ως κυβέρνηση", δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος νωρίτερα σε εργαζόμενους εταιρείας κατασκευής γραφείων. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση του θα στέκεται πάντα δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα και σημείωσε ότι η ελληνική οικονομία είναι σήμερα περισσότερο εξωστρεφής από ότι ήταν πριν 3 χρόνια και σε αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να μειώσει την ανεργία και να δημιουργήσει καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας.

"Δεν θα κουραστώ να λέω ότι δεν υπάρχει επιτυχημένη επιχείρηση η οποία δεν έχει ικανοποιημένους εργαζόμενους και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα στεκόμαστε πάρα πολύ ως κυβέρνηση, όχι μόνο με μέτρα όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού και η μείωση της φορολογίας, αλλά και με διαρκή κίνητρα στις επιχειρήσεις να στηρίζουν το προσωπικό τους, να το επιμορφώνουν, να μπορούν συνέχεια επιχειρήσεις και εργαζόμενοι να προχωράνε μαζί χέρι-χέρι", είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Συνέχισε αναφέροντας: "Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το έχετε κάνει πράξη και σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό και με ακόμη μεγαλύτερη ορμή σε αυτή την κατεύθυνση. Η κυβέρνησή μας θα στέκεται πάντα δίπλα στην υγιή επιχειρηματικότητα. Ο πρώτος μας σκοπός όταν ήρθαμε στα πράγματα πριν από τρία χρόνια ήταν να μειώσουμε την ανεργία και να δημιουργήσουμε καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Χρειάζεται να γίνουν ακόμη πολλά περισσότερα, αλλά θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται χωρίς τον ιδιωτικό τομέα. Και εάν δεν υπάρχει ένα κατάλληλο πλαίσιο το οποίο να ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες να επενδύουν, να μπορούμε να μειώσουμε τη φορολογία τους, να τους διευκολύνουμε με θέματα όπως το κόστος ρεύματος, να απλοποιήσουμε τις αδειοδοτήσεις, τότε επιχειρηματική άνθηση δεν θα υπάρξει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό για αυτό και σήμερα η ελληνική οικονομία είναι πολύ πιο εξωστρεφής από ότι ήταν πριν από 3 χρόνια. Δεν οφείλεται μόνο στον τουρισμό οφείλεται και σε πολλές άλλες επιχειρήσεις, όπως η δική σας που τόλμησαν και τώρα δρέπουν τους καρπούς του επιχειρηματικού ρίσκου που ανέλαβαν".





