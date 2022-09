Αθλητικά

ΠΑΕ Βόλος: Ανακοίνωσε τον 16χρονο Τσελεμπάκη

Ο 16χρονος μέσος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Ξάνθη.

Ο Βόλος ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του 16χρονου μέσου, Σαράντη Τσελεμπάκη, ο οποίος ανήκε στη Ξάνθη και πραγματοποίησε πέρυσι 8 συμμετοχές με τη φανέλα της στον βόρειο όμιλο της Super League 2.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 16χρονου μέσο Σαράντη Τσελεμπάκη, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ξάνθη. Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Σαράντη Τσελεμπάκη στην οικογένεια της».?