Άρειος Πάγος - Μηταράκης: εμπλοκή τρίτων στην υπόθεση των 38 μεταναστών στον Έβρο

Στοιχεία στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την πολύκροτη υπόθεση κατέθεσε ο Υπ. Μετανάστευσης. Τι είπε για τον θάνατο του παιδιού στην νησίδα, την ΕΕ και το άσυλο.

Στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου βρέθηκε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης προκειμένου να καταθέσει στοιχεία αναφορικά με τις ανακολουθίες που έχουν προκύψει από τη μέχρι τώρα εξέταση των στοιχείων που αφορούν στην υπόθεση των 38 μεταναστών στο Έβρο.

Όπως είπε ο κ. Νότης Μηταράκης, “το πιο σημαντικό, όπως είπα στη Βουλή είναι ότι η οικογένεια η οποία δήλωσε ότι έχει αποβιώσει ένα πεντάχρονο παιδί, το οποίο ήταν κάτι που φυσικά μας συγκίνησε όλους ως γεγονός, από ότι φαίνεται, είχε δηλώσει ότι έχει τέσσερα παιδιά στις 20 Ιουλίου, όταν κατέθεσαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά τα τέσσερα παιδιά βρίσκονται με ασφάλεια στη χώρα μας”.

Καταλήγοντας ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι “υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκές τρίτων. Όλα αυτά εγώ θα τα παρουσιάσω στη Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα θα συσχετιστούν στη δικογραφία”.

“Παρακολουθήσαμε όλοι το περιστατικό με τους 38 μετανάστες που ήταν εγκλωβισμένοι κατά δήλωσή τους σε νησίδα σε τουρκικό έδαφος. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως ξέρετε στις 14 Αυγούστου βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος, στις 15 Αυγούστου βρέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία και οδηγήθηκαν στο ΚΥΤ Φυλακίου όπου υποβάλανε αίτημα ασύλου. Το αν δικαιούνται ή δεν δικαιούνται να μείνουν στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα το κρίνει η Υπηρεσία Ασύλου.

Από εκεί και πέρα εάν έχουν εκτελεστεί αδικήματα ή από τους ίδιους αλλά κυρίως από τρίτους, είναι κάτι το οποίο θα εξετάσει η δικαιοσύνη και γι’ αυτό ζήτησα σήμερα να συναντήσω τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Ντογιάκο για να του παρουσιάσω ανακολουθίες που έχουν προκύψει από τη μέχρι στιγμής εξέταση της υπόθεσης.

Το πιο σημαντικό, όπως είπα στη Βουλή είναι ότι η οικογένεια η οποία δήλωσε ότι έχει αποβιώσει ένα πεντάχρονο παιδί, το οποίο ήταν κάτι που φυσικά μας συγκίνησε όλους ως γεγονός, από ότι φαίνεται, είχε δηλώσει ότι έχει τέσσερα παιδιά στις 20 Ιουλίου, όταν κατέθεσαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτά τα τέσσερα παιδιά βρίσκονται με ασφάλεια στη χώρα μας.

Είχε δηλωθεί επίσης ότι υπήρχαν άνθρωποι στο γκρουπ με σοβαρά θέματα υγείας - αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Είχαν πει στο βίντεο ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι το Δεκαπενταύγουστο, ενώ κατά δήλωσή τους μετά προέκυψε ότι είχαν ήδη έρθει στην Ελλάδα. Υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκές τρίτων. Όλα αυτά εγώ θα τα παρουσιάσω στη Δικαιοσύνη και από εκεί και πέρα θα συσχετιστούν στη δικογραφία. Το θέμα πλέον αφορά τη Δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.”





