Παρακολουθήσεις – Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας: Έντεκα ώρες η πρώτη ακρόαση

Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ διήρκησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Ολοκληρώθηκε η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας στην οποία είχαν προσκληθεί για ακρόαση, μετά από αίτημα των κοινοβουλευτικών ομάδων, πρόσωπα που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή είχαν εμπλοκή με την λειτουργία της.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής, παρουσία του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη ξεκίνησε στις 10 το πρωί και ολοκληρώθηκε περίπου στις 9 το βράδυ.

Η ακρόαση των προσκεκλημένων έγινε σε δύο ομάδες. Στην πρώτη μετείχαν οι πρώην διοικητές της ΕΥΠ: Παναγιώτης Κοντολέων (2019- 2022), Ιωάννης Ρουμπάτης (2015 - 2019), Θεόδωρος Δραβίλλας (2012- 2015) και ο τέως γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης.

Στην δεύτερη ομάδα, ακροάσθηκαν από κοινού ο νυν διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμίρης, η εποπτεύουσα την ΕΥΠ εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Βασιλική Βλάχου, ο εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Κωνσταντίνος Τζαβέλλας και ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Χρήστος Ράμμος.

Κύκλοι της ΝΔ ανέφεραν, πως η απόφαση να υπάρξουν δυο χωριστές διαδικασίες για την ακρόαση των μαρτύρων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προήλθε μετά από εισήγηση της πλειοψηφίας.

Ο εισηγητής της ΝΔ Κωνσταντίνος Καραγκούνης, μετά την ολοκλήρωση της απόρρητης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με τις ακροάσεις των εμπλεκόμενων με την ΕΥΠ, δήλωσε:

«Χωρίς να εισέρχομαι στην ουσία της υπόθεσης, διότι καταλαβαίνετε ότι δεσμεύομαι από την διαδικασία, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σήμερα βγήκαν κάποια πολύ χρήσιμα και ουσιαστικά συμπεράσματα.

Πρώτα απ' όλα η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εργαλειοποιήσει την υπόθεση Ανδρουλάκη κατάρρευσε.

Αποσαφηνίσθηκε ότι ουδέποτε ο πρωθυπουργός ή το γραφείο του ενημερώθηκε ή ενημερώθηκαν για καμία απολύτως άρση.

Και κυρίως, επιβεβαιώθηκε η νομιμότητα των επισυνδέσεων αφού τηρήθηκε απαρέγκλιτα ο νόμος και όλες οι προβλέψεις του.

Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε ειδικότερα και διεξοδικά στην Εξεταστική Επιτροπή».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Κατρούγκαλος μετά την ολοκλήρωση της απόρρητης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με τις ακροάσεις των εμπλεκόμενων με την ΕΥΠ δήλωσε:

«Όπως είχαμε προβλέψει συνεχίστηκε η απέλπιδα προσπάθεια συγκάλυψης και ξεπλύματος των προσωπικών πολιτικών ευθυνών του κύριου Μητσοτάκη και στην επιτροπή θεσμών.

Ενώ είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα δίνονταν απαντήσεις σε αυτό το όργανο που ασκεί τον έλεγχο επί της ΕΥΠ , με το πρόσχημα του απορρήτου αρνήθηκαν όλα τα κυβερνητικά στελέχη, πρώην και νυν που ήταν παρόντα να δώσουν οποιαδήποτε διευκρίνιση για τους λόγους εθνικής ασφάλειας τάχα, που οδήγησαν στην παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη ή και για οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο τους τέθηκε.

Αυτό μολονότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ και οι προηγούμενοι διοικητές της ΕΥΠ επί κυβερνήσεων Σαμαρά - Βενιζέλου και ΣΥΡΙΖΑ σαφώς δήλωσαν και ότι θεωρούν ότι δεν μπορεί να προβληθεί το απόρρητο για οποιαδήποτε ερώτηση τίθεται στο πλαίσιο της επιτροπής θεσμών και έδωσαν κατηγορηματική απάντηση ότι επί των ημερών τους δεν έγιναν παρακολουθήσεις πολιτικών, αντίθετα με τις υπεκφυγές των σημερινών στελεχών της ΕΥΠ ή αυτών που ασκούν έλεγχο απ' αυτόν.

Γι' αυτό το λόγο αυτό εμείς ζητήσαμε να γίνει ψηφοφορία στην επιτροπή θεσμών για να ξεκαθαριστεί η ακριβής ερμηνεία του άρθρου 43 Α που επιτρέπει τον έλεγχο της ΕΥΠ και δηλώσαμε, μάλιστα με δήλωση του κ. Βούτση, όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής αρνήθηκε να θέσει σε ψηφοφορία το ζήτημα, ότι θα προχωρήσουμε σε δήλωση καταγγελίας αυτό που θεωρούμε προσπαθεί ακύρωσης και υπονόμευσης της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και ειδικά της επιτροπής θεσμών στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθεια συγκάλυψης».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Χάρης Καστανίδης μετά την ολοκλήρωση της απόρρητης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με τις ακροάσεις των εμπλεκόμενων με την ΕΥΠ δήλωσε:

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για όσα απαράδεκτα συνέβησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με ευθύνη αποκλειστική της κυβέρνησης. Οχυρωμένοι πίσω από την αρχή του απορρήτου, το οποίο δεν ισχύει έναντι της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, οι προσελθόντες για ακρόαση αρνήθηκαν την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας για τις υποθέσεις που σκανδαλωδώς έχουν εκτυλιχθεί τους τελευταίους μήνες και αφορούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον δημοσιογράφο κ. Κουκάκη, καθώς και την παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ.

Αρνήθηκαν οποιαδήποτε πληροφορία κατά παράβαση του Συντάγματος και του νόμου, την ώρα που ο ίδιος ο πρωθυπουργός, καθώς και στελέχη τη κυβέρνησης, διαβεβαίωναν ότι θέλουν να ριχθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση.

Αλλά πώς μπορεί να ριχθεί άπλετο φως, όταν ενοποιημένοι σε μια γραμμή έρχονται όλοι και πίσω από το απόρρητο, που δεν ισχύει επαναλαμβάνω έναντι της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αρνούνται την παροχή της οποιασδήποτε πληροφορίας; Πρόκειται για επιχείρηση συγκάλυψης τεράστιων ευθυνών».

Ο εισηγητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης μετά την ολοκλήρωση της απόρρητης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με τις ακροάσεις των εμπλεκόμενων με την ΕΥΠ δήλωσε:

«Η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία στα πλαίσια της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας επέλεξε επί της ουσίας την συγκάλυψη του όλου θέματος. Επικαλέστηκαν, όλοι και πρώην και νυν κρατικοί λειτουργοί το απόρρητο. Εμείς θέσαμε το ζήτημα: όλα στο φως. Πλήρη διαφάνεια. Τα Πρακτικά στην δημοσιότητα. Εξέταση κατά μόνας. Και ανά θεματολογία. Ανδρουλάκης, υποκλοπές συνακροάσεις στο ΚΚΕ, δημοσιογράφοι. Το αρνήθηκαν. Η στάση όλων ήταν πλήρη συγκάλυψη. Απόρρητο. Εμείς θέσαμε καθαρά το ζήτημα ότι πρέπει να αποκαλυφθούν όλα τώρα και όχι μόνο αυτό. Να αποκαλυφθεί όλο το σκοτεινό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο για το οποίο την ευθύνη την έχουν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που ψήφισαν αυτά τα νομοθετήματα και το θεσμικό πλαίσιο. Για τις συνακροάσεις του ΚΚΕ ουδεμία θέση πήρε ούτε η πρώην ούτε η νυν. Αντιθέτως υποτιμούν και απαξιώνουν το ζήτημα των συνακροάσεων.

Σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη και μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και στην Εξεταστική Επιτροπή έτσι ώστε να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Δεν έχουμε αυταπάτες για το μέχρι πού θα φτάσει η υπόθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση θα δώσουμε αυτή τη μάχη και κυρίως έξω στο λαό».

