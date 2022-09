Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για S-300: δεν μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις για την Ελλάδα

Τι αποσαφηνίζει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, σχετικά με τον "θόρυβο" που επιχειρεί να προκαλέσει διεθνής η Τουρκία, μέσω ψευδών ισχυρισμών.

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κυρώσεων για το αντιπυραυλικό σύστημα S-300 που βρίσκεται στην Κρήτη ξεκαθαρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών εξήγησε ότι η παρουσία του εν λόγω συστήματος στην Ελλάδα δεν υπάγεται στο πλαίσιο των κυρώσεων που προβλέπει ο Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων (CAATSA).

«Η απόκτηση των S-300 από την Ελλάδα έγινε τη δεκαετία του 1990, δεκαετίες πριν από την υιοθέτηση του νόμου CAATSA. Το εδάφιο 231 του νόμου CAATSA επιβάλλει κυρώσεις μόνο για σημαντικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στις ή μετά τις 2 Αυγούστου 2017. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε όλους τους νατοϊκούς συμμάχους να εξασφαλίσουν πλήρη διαλειτουργικότητα εντός της συμμαχίας», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Υπενθυμίζεται ότι το αντιπυραυλικό σύστημα S-300 είχε αγοραστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και όχι από την Ελλάδα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αγορά είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Τουρκίας με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια αμερικανική διαμεσολάβηση που έγινε υπό τον Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ. Το αποτέλεσμα αυτών των συνομιλίων ήταν να εγκατασταθεί το σύστημα S-300 στην Κρήτη με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Αποστάσεις από τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τη στοχοποίηση των F-16

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κράτησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά αποστάσεις από τους τουρκικούς ισχυρισμούς που θέλουν την Ελλάδα να έχει στοχοποιήσει με το σύστημα S-300 τουρκικά μαχητικά F-16, καθώς περιορίστηκε να επαναλάβει την πάγια αμερικανική θέση που καλεί για διπλωματική διευθέτηση των διαφορών.

«Γνωρίζουμε αυτά τα δημοσιεύματα. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών μέσω της διπλωματίας. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

