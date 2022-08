Πολιτική

S-300: H Τουρκία στέλνει στο ΝΑΤΟ την δήθεν παρενόχληση των F-16

Σε μία νέα πρόκληση προχωράει η Άγκυρα, θέλοντας να δώσει διάσταση στην υποτιθέμενη χρησιμοποίηση των ελληνικών S-300 από την Αθήνα, κατά τουρκικών μαχητικών F-16 πάνω από το Αιγαίο.

Η Τουρκία ετοιμάζεται να στείλει εικόνες στο ΝΑΤΟ και στα ΥΠΑΜ των μελών της Συμμαχίας από την δήθεν «παρενόχληση των S-300»

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρουν ότι η Άγκυρα ετοιμάζεται να στείλει αρχεία από τα ραντάρ της, που «αποδεικνύουν» την δήθεν παρενόχληση των τουρκικών μαχητικών F-16 από το ρωσικής κατασκευής σύστημα αεράμυνας S-300, στη Γενική Γραμματεία του ΝΑΤΟ και τα υπουργεία Άμυνας των χωρών μελών της Συμμαχίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενήργησε μετά τη διάψευση των ελληνικών αρχών.

#BREAKING Turkiye to submit radar logs to NATO, allies, showing Aug. 23 harassment by Greek S-300s against Turkish F-16 jets during mission in int'l airspace, according to sources pic.twitter.com/p4D87lzN4K — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 31, 2022

Οι παραβιάσεις της Ελλάδας, σύμφωνα με την Άγκυρα

Στο μεταξύ, ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι παρενοχλήσεις της Ελλάδας κατά του τουρκικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων συνεχίζονται.

Από την αρχή του έτους, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη έχουν παραβιάσει τον τουρκικό εναέριο χώρο 256 φορές και έχουν παρενοχλήσει τουρκικά αεροσκάφη 158 φορές.

Τα σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής παραβίασαν επίσης τα τουρκικά χωρικά ύδατα 33 φορές.

Διαψεύδει η Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την περασμένη Κυριακή, ελληνικές στρατιωτικές πηγές διαβεβαίωναν ότι δεν υπήρξε «εγκλωβισμός από τους S-300». Οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι «την αναχαίτιση την εκτελούν τα μαχητικά αεροσκάφη μας σύμφωνα με τους Διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική».

Κατά τα λεγόμενα της Άγκυρας «το ραντάρ παρακολούθησης στόχων και καθοδήγησης πυραύλων του συστήματος S-300 κλείδωσε με το ραντάρ του ένα τουρκικό F-16, το οποίο ήταν σε αποστολή αναγνώρισης στα 10 χιλιάδες πόδια δυτικά της Ρόδου», μιλώντας, μάλιστα για «εχθρική πράξη».

Τι αναφέρει ο τουρκικός Τύπος

Χαμπέρ Τουρκ: Η κρίση S300 με Ελλάδα και το παρασκήνιο



«Μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά τι γίνεται αν η Ελλάδα, με τα πρόσφατα αποκτηθέντα αεροπλάνα Rafale ή τα εκσυγχρονισμένα αεροπλάνα ή πυραύλους F-16, χτυπήσει τις βάσεις SIHA, τις πετροχημικές εγκαταστάσεις, τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ή τους στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας με ανώνυμο τρόπο, μια νύχτα; Εδώ, οι αμυντικές στρατηγικές διαμορφώνονται σύμφωνα με τέτοια σενάρια. Φυσικά δεν είμαστε σε πόλεμο με την Ελλάδα, αλλά γίνονται αμυντικά σχέδια για το χειρότερο σενάριο. Υπό αυτή την έννοια, θα ήθελα να τονίσω ότι η Τουρκία έχει κάνει κάθε είδους προετοιμασία με τα μέσα που διαθέτει. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και τα συστήματα αεράμυνας βρίσκονται σε επιφυλακή και οι πτήσεις συνοριακής περιπολίας εκτελούνται αναλόγως. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη εξήγηση από την παραφροσύνη για την Ελλάδα να παρενοχλεί τα τουρκικά F-16 που συνοδεύουν το αμερικανικό βομβαρδιστικό B-52 στο πλαίσιο της άσκησης με κλειδαριά ραντάρ πυραύλων».



«Η έναρξη διαλόγου των ΗΠΑ για πώληση F35 στην Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί ενεργά την προηγούμενη έκδοση των S-400, δείχνει ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ εφαρμόζουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.



Αποκαλύπτει ότι η απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα του F-35 δεν έγινε για τεχνικούς λόγους, αλλά για πολιτικούς λόγους».





Μιλιέτ: Η Ελλάδα πότε ενεργοποίησε τους S-300



Αναφέρει ότι η Αθήνα ενεργοποίησε τους S-300 το 2013 και τώρα μαθαίνουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν και για δοκιμαστικούς σκοπούς, κατόπιν αιτήματος της Ουάσιγκτον, για να ελεγχθεί η απειλή που θα αποτελούσαν οι πύραυλοι για τα αμερικανικά αεροσκάφη. Το πρόσωπο που παρείχε αυτές τις πληροφορίες είναι ο Jogn Sitilides , σύμβουλος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Αν ρωτάτε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος του οποίου ο πατέρας πέρασε από την Ανατολία στην Ελλάδα κατά την ανταλλαγή του 1920. Δεν έχει εκτοξεύσει λόγια μίσους προς την Τουρκία, αλλά είναι αφοσιωμένος στην Ελλάδα. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ελλάδα, η οποία εξόπλισε τα νησιά κατά παράβαση της Λωζάνης, ξέχασε την υπόσχεσή της του 1997 και ενεργοποίησε τους S-300. Αυτό είναι ακριβώς σαν να σιωπούν οι ΗΠΑ όταν το αεροπλάνο μιας χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ πλήττεται από πύραυλο ρωσικής κατασκευής...».



Γενί Σαφάκ: Το κλείδωμα των S-300 της Ελλάδας

Αναρωτιέται μήπως «πρόκειται για πρόσκληση για τους τουρκικούς S-400; Μήπως λένε ‘ενεργοποιήστε και τους δικούς σας’; Ή μήπως είναι μήνυμα για το δεύτερο πακέτο S-400 που συζητείται εδώ και καιρό;

Εν ολίγοις, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για ένα συνηθισμένο περιστατικό, όπως οι προηγούμενες αερομαχίες μεταξύ τουρκικών και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών.

Από την άλλη πλευρά, το κλείδωμα δεν είναι μόνο για τα μαχητικά μας αλλά και προειδοποίηση για την επιχείρηση στη Συρία. Αλλά αν ψάχνετε για μια απλή και ολοκληρωμένη απάντηση στην υπόθεση των S-300, η απάντηση είναι οι ΗΠΑ!».





