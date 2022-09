Πολιτική

Γιάννης Μπρατάκος: Ορκίστηκε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό (εικόνες)

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκε ο Γιάννης Μπρατάκος.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίσθηκε από τον Επίσκοπο Ωρεών Φιλόθεο ο Ιωάννης Μπρατάκος, ως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό.

Ποιος ειναι ο Γιάννης Μπρατάκος

Ο Γιάννης Μπρατάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968, είναι Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος και στέλεχος επιχειρήσεων, που υπηρετεί ως Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού από τις 5 Αυγούστου 2022. Παράλληλα, διατελεί και ως Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, από τον Ιούλιο του 2019.

Διατέλεσε Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως την ανάληψη των καθηκόντων του, ως Γενικός Γραμματέας στον Πρωθυπουργό. Ήταν Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ από το 2017 έως το 2021, ενώ εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, από το 2006.

Σπούδασε Μηχανική Παραγωγή και Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι στη Μεγάλη Βρετανία. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στη Πολιτική Οικονομία στην Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών του Λονδίνου (London School of Economics), λαμβάνοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα (MS) το 1995.

ργάστηκε στην εταιρεία λογισμικού SAP από το 1995 έως το 1999. Είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρείας Πληροφορικής "DD SYNERGY" από το 1999, στην οποία διετέλεσε ως διευθύνων σύμβουλος, από το 1999 έως το 2021. Επιπρόσθετα, διατέλεσε ως μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της συμβουλευτικής εταιρείας "CAPE CONSULTING".

Διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Εταιρείας Ανάπτυξης & Προόδου του ΕΒΕΑ, μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την επίτευξη των στόχων της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας και εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ στην Επιτροπή Πληροφορικής & Επικοινωνίας Νέων Τεχνολογιών της EUROCOMMERCE.

Τον Ιανουάριο του 2019, ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέλαβε ως Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων της Νέας Δημοκρατίας. Τον Ιούλιο του 2019, ανέλαβε Γενικός Διευθυντής των Υπηρεσιών της Νέας Δημοκρατίας.

Ανέλαβε ύστερα από ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού, στις 5 Αυγούστου 2022, ύστερα από την παραίτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη, από το αξίωμα.

