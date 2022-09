Πολιτισμός

“Εισιτήριο Για Τον Παράδεισο”: Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς ξανά μαζί (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους κινηματογράφους θα “ζωντανέψει” μια ιστορία δύο πρώην συντρόφων, που αναλαμβάνουν μια μοναδική “αποστολή” που αφορά την κόρη τους.

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ® Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς, επανασυνδέονται στη μεγάλη οθόνη στο ρόλο δυο πρώην ερωτικών συντρόφων, οι οποίοι καταλήγουν ανέλπιστοι σύμμαχοι, καθώς αναλαμβάνουν από κοινού την αποστολή να βάλουν φρένο στα σχέδια της ερωτοχτυπημένης κόρης τους, η οποία ετοιμάζεται να διαπράξει το ίδιο λάθος που έκαναν κάποτε οι ίδιοι.

Η Working Title, η Smokehouse Pictures και η Red Om Films, παρουσιάζουν την ταινία «Εισιτήριο Για Τον Παράδεισο» (Ticket to Paradise) μια ρομαντική κομεντί για τις γλυκιές εκπλήξεις που φέρνουν οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή.

Σκηνοθετεί ο Ολ Πάρκερ (έχει σκηνοθετήσει το «Mamma Mia! Here We Go Again» και έχει γράψει το «Best Exotic Marigold Hotel») από ένα σενάριο του Ντάνιελ Πίπσκι.

Η παραγωγή ανήκει στους Τιμ Μπίβαν («Η Πιο Σκοτεινή Ώρα», «Κορίτσι από τη Δανία») Έρικ Φέλνερ («Η Θεωρία των Πάντων», «Οι Άθλιοι») για λογαριασμό της Working Title, την Σάρα Χάρβεϊ («In Bruges»), την Ντέμπορα Μπάλντερστοουν («Gone»), τον Τζορτζ Κλούνεϊ, τον βραβευμένο με Όσκαρ® Γκραντ Χέσλοβ («Argo») και τις Λίζα Ρόμπερτς Τζίλιαν και Μαρίζα Γιέρες Τζιλ για λογαριασμό της Red Om Films.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια, οι ρομαντικές κωμωδίες των μεγάλων στούντιο γίνονται όλο και πιο σπάνιες. Όμως ο Ολ Πάρκερ πίστεψε ότι τα τελευταία χρόνια το κοινό είναι πρόθυμο για μια αναγέννηση του κλασικού είδους. «Όταν χτύπησε η πανδημία, τα πράγματα που είχα γράψει εκείνη την εποχή έμοιαζαν ξαφνικά εντελώς άσχετα», λέει ο Πάρκερ. «Ο κόσμος είχε αλλάξει εντελώς. Σκέφτηκα τι ήθελα να γράψω και κατέληξα σε κάτι που θα έκανε τους ανθρώπους ευτυχισμένους - κάτι χαρούμενο και αισιόδοξο. Οι ρομαντικές κωμωδίες φέρνουν κοντά τον κόσμο και μετά από μερικά δύσκολα χρόνια αυτό μου φάνηκε κάτι απαραίτητο για τη μεγάλη οθόνη».

Σύντομα θα πρότεινε την ιδέα του στην παραγωγό Σάρα Χάρβεϊ. Η ιδέα ήταν εμπνευσμένη από τις εμπειρίες μιας διαζευγμένης φίλης του. Στο επίκεντρο της ταινίας βρισκόταν ένα, εδώ και καιρό, χωρισμένο ζευγάρι, το οποίο προσπαθώντας να αποτρέψει την κόρη του από έναν παρορμητικό γάμο, ανακαλύπτει ότι η σπίθα που άναψε τη δική τους σχέση δεκαετίες νωρίτερα μπορεί τελικά να μην έχει σβήσει εντελώς. «Καθώς μιλούσε, κάτι μου έκανε κλικ και σκέφτηκα: Ξέρω τι είναι αυτό, ξέρω προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει», λέει η Πάρκερ. «Και θα έπρεπε να πρωταγωνιστούν ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Τζούλια Ρόμπερτς».

Στις δεκαετίες του 1990 και του 2000, η Working Title ήταν υπεύθυνη για τις πιο εμβληματικές ρομαντικές κωμωδίες εκείνης της εποχής, όπως «Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία», «Μια Βραδιά στο Νότινγκ Χιλ», «Το ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» και «Love Actually», μεταξύ πολλών άλλων. Καμία εταιρεία δεν ήταν πιο κατάλληλη για το συγκεκριμένο φιλμ. Για τους συν-σεναριογράφους, Ολ Πάρκερ, Ντάνιελ Πίπσκι η πρόσκληση ήταν η δυναμική ανάμεσα στο ζευγάρι καθώς βασίστηκαν στο ότι «το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος, αλλά η αδιαφορία», σύμφωνα με τον Πάρκερ. «Και η ιδέα με την οποία χτίσαμε τους δύο ήρωες είναι ότι πάντα η ενέργεια της αντιπάθειάς τους εξακολουθούσε να τους κρατάει παθιασμένους. Όταν το προτείναμε στη Universal, είπαμε ότι πρέπει να μοιάζει με τη συνέχεια μιας ταινίας που δεν γυρίστηκε ποτέ. Θα πρέπει να είναι ένα ζευγάρι που ήδη αναγνωρίζουμε ως ζευγάρι».

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν αυτό το ζευγάρι στο μυαλό των Πάρκερ και Πίπσκι καθ' όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Παρόλο που οι δύο σταρ έχουν εμφανιστεί μόνο σε λίγες ταινίες μαζί -τις «Εξομολογήσεις ενός επικίνδυνου μυαλού», το «Money Monster» και τα «Ocean's 11 & 12»- η χημεία τους στην οθόνη είναι αδιαμφισβήτητη.

Αν και η ταινία είναι κατά βάση κωμωδία, αγγίζει βαθύτερα, οικουμενικά θέματα όπως η αγάπη, η λύπη και τα πολύπλοκα συναισθήματα της ανατροφής των παιδιών καθώς κάνουν τα πρώτα τους πραγματικά βήματα στην ενηλικίωση. Σε αντίθεση με τις περισσότερες ρομαντικές κωμωδίες, οι οποίες αφορούν κυρίως ανθρώπους στην ηλικία των 20 ή στις αρχές των 30 τους, το «Εισιτήριο Για τον Παράδεισο» εξερευνά την αγάπη, σε όλες τις παραλλαγές της, μέσα από έναν ώριμο φακό.

Η ταινία γυρίστηκε στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας το φθινόπωρο του 2021. Ο Κλούνεϊ και η Ρόμπερτς απέδειξαν αμέσως γιατί ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να υποδυθούν αυτό το διαζευγμένο δίδυμο. «Το υπέροχο με τον Τζορτζ και την Τζούλια, εκτός από το ότι είναι ιδιοφυΐες σε αυτό που κάνουν, είναι πως οι ίδιοι είναι τόσο καλοί φίλοι και εκτός οθόνης», λέει ο Πάρκερ. «Όλοι τους αγαπούν ως κοινό, νιώθουμε ότι είναι ζευγάρι εδώ και χρόνια και τους καταλαβαίνουμε ως ζευγάρι, γεγονός που προσδίδει αυτή την ιστορία την απαραίτητη αυθεντικότητα. Μπορείς να προσπαθήσεις να γράψεις το καλύτερο σενάριο, να το στήσεις σε ένα όμορφο μέρος και να κατευθύνεις την κάμερα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά στο τέλος, το βάρος θα πέσει στη χημεία των δύο πρωταγωνιστών. Η χημεία τους ήταν το μεγαλύτερο δώρο για εμάς».

Για τα γυρίσματα, ο σκηνοθέτης δήλωσε: «Ο Κλούνεϊ και η Ρόμπερτς δεν έκαναν ποτέ περισσότερες από τρεις λήψεις, επειδή ήξεραν ότι η φρεσκάδα θα περνούσε μόνο από τις πρώτες αντιδράσεις. Ήταν ένα σεμινάριο στην κωμική υποκριτική».

«Η Τζούλια κι εγώ δεν ψάχναμε απαραίτητα για κάτι που θα κάναμε μαζί, αλλά, φυσικά, ήταν εύκολο να πούμε «ναι» στην ευκαιρία να δουλέψουμε ξανά» λέει ο Κλούνεϊ. «Ο Ολ Πάρκερ έστειλε το σενάριο και στους δύο μας ταυτόχρονα και είπε ότι είχε γράψει τους ρόλους για εμάς. Αμέσως μόλις το διάβασα, τηλεφώνησα στη Τζούλια και της είπα: «Θα το κάνω αν το κάνεις κι εσύ», κι εκείνη είπε: «Λοιπόν, θα το κάνω αν το κάνεις κι εσύ». Και λίγο καιρό μετά από αυτό, ξεκινήσαμε για την Αυστραλία».

«Ο Τζορτζ κι εγώ είχαμε πάντα καλή χημεία ως φίλοι», λέει η Ρόμπερτς. «Επίσης, προσεγγίζουμε τη δουλειά μας με παρόμοιους τρόπους. Νομίζω ότι παίρνουμε επίσης πολλή χαρά από το να κάνουμε ο ένας τον άλλον να γελάει. Έτσι, κάθε μέρα ήταν σαν μια αναζήτηση για μένα να βρω πώς θα μπορούσα να κάνω τον Τζορτζ να γελάσει. Και οι δύο φροντίζουμε πάρα πολύ να δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι αισθάνονται δημιουργικοί και ευτυχισμένοι στη δουλειά τους. Αυτό αναδεικνύει τον καλύτερο εαυτό όλων μας».

Ο Κλούνεϊ προσθέτει: «Έχουμε παρόμοια αίσθηση του χιούμορ και απλά καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον, οπότε ήταν πάντα κάπως έτσι για εμάς. Είχα να κάνω ρομαντική κωμωδία από το One Fine Day, οπότε, όταν πήρα αυτό το σενάριο, μου φάνηκε σαν μια τέλεια ευκαιρία».

Όσο για τους ήρωες της ιστορίας, ο Κλούνεϊ αναφέρει: «Όταν ο Ντέιβιντ και η Τζόρτζια συνεργάζονται στο Μπαλί με κοινό στόχο να σταματήσουν την κόρη τους, ο Ντέιβιντ αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ίσως δεν έχει ξεπεράσει την πρώην του κι ας το προσποιείται. Ο Ντέιβιντ έχει αυτοπεποίθηση για τα περισσότερα πράγματα στη ζωή του, αλλά το μόνο πράγμα για το οποίο δεν έχει αυτοπεποίθηση είναι το πού βρίσκεται με τη Τζόρτζια. Όλα τα χρόνια, από τότε που χώρισε, η φλόγα βρίσκεται ακόμα εκεί, αλλά είναι πεπεισμένος ότι εκείνη έχει προχωρήσει και ότι πρέπει να συμφιλιωθεί με αυτό. Μάλιστα εκείνη έχει και νέο φίλο και μια νέα ζωή δίχως εκείνον και δεν θέλει να ρισκάρει με τον πόνο της απόρριψης ή να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα από ό,τι είναι ήδη, και κυρίως δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο τη σχέση του με την κόρη του».

Επειδή η ιστορία διαδραματίζεται στο Μπαλί, οι δημιουργοί επένδυσαν σε εκτεταμένη έρευνα και σχεδιασμό για να διασφαλίσουν ότι η εμφάνιση και η αίσθηση της ταινίας ήταν σωστή και ότι αποτύπωνε και σεβόταν τον λαό και τον πολιτισμό του Μπαλί. «Ήταν εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να πετύχουμε όχι μόνο τους ντόπιους χαρακτήρες απολύτως σωστά, αλλά και την τοπική κουλτούρα και τις τελετουργίες απολύτως σωστά», λέει ο παραγωγός Τιμ Μπίβαν. «Είχαμε πολιτιστικούς συμβούλους σε επίπεδο σεναρίου για να βεβαιωθούμε ότι ήμασταν όσο πιο ακριβείς μπορούσαμε, ειδικά ως προς τα γαμήλια έθιμα».

Είδος: Ρομαντική Κομεντί

Ρομαντική Κομεντί Παίζουν : Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς

: Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς Σκηνοθεσία : Ολ Πάρκερ

: Ολ Πάρκερ Σενάριο : Ολ Πάρκερ, Ντάνιελ Πίπσκι

: Ολ Πάρκερ, Ντάνιελ Πίπσκι Παραγωγή: Τιμ Μπίβαν, Έρικ Φέλνερ, Σάρα Χάρβεϊ, Ντέμπορα Μπάλντερστοουν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Γκραντ Χέσλοβ, Λίζα Ρόμπερτς Τζίλιαν, Μαρίζα Γιέρες Τζιλ

Τιμ Μπίβαν, Έρικ Φέλνερ, Σάρα Χάρβεϊ, Ντέμπορα Μπάλντερστοουν, Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Γκραντ Χέσλοβ, Λίζα Ρόμπερτς Τζίλιαν, Μαρίζα Γιέρες Τζιλ Διάρκεια: 104’

Η ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TULIP

Gallery