Αχαρνών: Φωτιά σε μαγαζί με φιάλες υγραερίου

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Ακούγονται συνεχείς εκρήξεις. Ένας τραυματίας.



Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε μαγαζί με φιάλες υγραερίου, στην οδό Αχαρνών, στην Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκλειστεί η περιοχή καθώς σημειώνονται συνεχείς εκρήξεις.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοποιός δήλωσε πώς υπάρχει και ένας τραυματίας που φέρει εγκαύματα.

Επίσης ενημέρωσε ότι η φωτιά που ξέσπασε στο ισόγειο έχει μεταφερθεί μέχρι τον 5ο όροφο της πολυκατοικίας καίγοντας από τέντα σε τέντα. Τόνισε ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν προχωρήσει μέσα στο κλιμακοστάσιο, απομακρύνοντας τους ενοίκους πόρτα-πόρτα. Οι εκρήξεις στο σημείο όπως είπε είναι συνεχείς και κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν το σημείο

Λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί της οδού Αχαρνών από το ύψος της οδού Νιόβης έως και την Αγ. Μελετίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

