Πυροβολισμοί στην πλατεία Βάθη: Δύο οι τραυματίες (βίντεο)

Πανικός στο κέντρο της Αθήνας από τους πυροβολισμούς μέρα μεσημέρι. Δύο άτομα τραυματίστηκαν. Βίντεο ντοκουμέντο με τον έναν τραυματία στο έδαφος.



Αλλοδαποί, ηλικίας 22 και 27 ετών, είναι οι δύο τραυματίες από τους πυροβολισμούς που έπεσαν το μεσημέρι στην πλατεία Βάθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, λίγο πριν από τις 15:00, στη συμβολή της οδού Μάρνης με την Αχαρνών, άγνωστο άτομο πυροβόλησε ξαφνικά τους δύο αλλοδαπούς, με πυροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει.

Ο ένας από τους δύο τραυματίες έφυγε από το σημείο και εντοπίστηκε λίγα λεπτά αργότερα λιπόθυμος στο ύψος του ΙΚΑ, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Εν τω μεταξύ, σοκ προκαλεί το βίντεο μετά τους πυροβολισμούς στην πλατεία Βάθη που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το in.gr. Στο βίντεο φαίνεται κόσμος να βρίσκεται πάνω από τον τραυματία, προσπαθώντας να τον περιθάλψουν.

