Κοινωνία

Αχαρνών: Ένας τραυματίας από την φωτιά σε μαγαζί με φιάλες υγραερίου (εικόνες)

Τρόμος από τις συνεχείς εκρήξεις μετά την φωτιά. Ένας τραυματίας και απεγκλωβισμοί.

Yπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι σε ισόγειο κατάστημα με φιάλες υγραερίου στην οδό Αχαρνών 210 στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Πυροσβεστική, για άγνωστο λόγο, σημειώθηκε έκρηξη και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα πώλησης φιαλών υγραερίου και προπανίου, ενώ τραυματίστηκε και ένα άτομο που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα.

Εξαιτίας των συνεχών εκρήξεων αλλά και του γεγονότος ότι πρόκειται για μία πυκνοκατοικημένη περιοχή, η φωτιά μεταδόθηκε γρήγορα από τις τέντες, από τον έναν όροφο στον άλλον, του πενταώροφου κτιρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπήρχαν συνεχείς εκρήξεις ενώ ταυτόχρονα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν στη διάσωση και τον απεγκλωβισμό άλλων τριών ατόμων. Η Πυροσβεστική έκανε λόγο για μία δύσκολη επιχείρηση, καθώς τα υλικά που υπάρχουν στο κατάστημα προκαλούσαν συχνές εκρήξεις. Στο σημείο επιχείρησαν 36 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνδρομή παρείχαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

Σημειώνεται ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το ανακριτικό γραφείο του Πυροσβεστικού Σώματος.







