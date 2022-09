Κοινωνία

Μητροπολίτης Δωδώνης: Ζητά συγγνώμη από τα θύματα βιασμού - “Διαστρεβλώθηκε η σκέψη μου”

Τα "μαζεύει" ο Μητροπολίτης Δωδώνης μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του για τον βιασμό. Εμμένει στην άποψή του για τις αμβλώσεις.

Συγγνώμη ζητάει τώρα ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος, ύστερα από τον σάλο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του για τον βιασμό αλλά και την σκληρή ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου.

Αποδίδει σε «διαστρέβλωση της σκέψης» του αλλά και στο ενδεχόμενο να μην ήταν και ο ίδιος «ξεκάθαρος» τον θόρυβο που προκλήθηκε μετά τις δηλώσεις του.

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος στην δήλωση του, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι «προσπάθησα να διαχωρίσω τη σύλληψη με συναίνεση από την αποτρόπαια πράξη βιασμού, όπου εκεί δεν μιλάμε για «σύλληψη» με την έννοια που την αντιλαμβάνεται η εκκλησία μας και δυστυχώς δεν τα κατάφερα».

Κάνει αναφορά στον βιασμό ως «τραυματική και καταδικαστέα πράξη» και ζητά συγγνώμη «από οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη ένιωσε αδικημένη από τις δηλώσεις μου και σε κάθε γυναίκα ή άνδρα που έχει πέσει θύμα βιασμού». Ωστόσο, εμμένει στις απόψεις του για τις αμβλώσεις, σημειώνοντας: «Θα μου επιτρέψετε εδώ να παραμείνω σθεναρά στην αντίθετη θέση από αυτή υπέρ των αμβλώσεων».

Αναλυτικά η δήλωσή του Μητροπολίτη Δωδώνης

«Μετά λύπης μου διαπιστώνω ότι, σήμερα, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής «Σήμερα» του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ όπου παρέστην, διαστρεβλώθηκε η σκέψη μου.

Ίσως να μην ήμουν εγώ ξεκάθαρος, ωστόσο σε καμία περίπτωση οι δηλώσεις αυτές δεν υπονοούν ότι αντιλαμβάνομαι ούτε εγώ ούτε ο εκκλησιαστικός χώρος που εκπροσωπώ το γεγονός του βιασμού ως κάτι λιγότερο από μια καταδικαστέα και τραυματική πράξη. Η Ορθοδοξία μας αγκαλιάζει τη σύλληψη ως ένα μοναδικό χαρμόσυνο γεγονός για την ανθρωπότητα. Ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, απ’ όπου κι αν προέρχεται αυτή, είναι απαράβατος κανόνας των αρχών μας. Θα μου επιτρέψετε εδώ να παραμείνω σθεναρά στην αντίθετη θέση από αυτή υπέρ των αμβλώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την κοινωνία έχουμε όλοι διάθεση για έναν ανοιχτό διάλογο ανταλλαγής απόψεων και δεν έχουμε μετατραπεί σε ένα λαϊκό δικαστήριο με διαδικτυακούς δικαστές.

Προσπάθησα να διαχωρίσω τη σύλληψη με συναίνεση από την αποτρόπαια πράξη βιασμού, όπου εκεί δεν μιλάμε για «σύλληψη» με την έννοια που την αντιλαμβάνεται η εκκλησία μας και δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη ένιωσε αδικημένη από τις δηλώσεις μου και σε κάθε γυναίκα ή άνδρα που έχει πέσει θύμα βιασμού.

Ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος»

