Κακοποίηση ζώου - Κρήτη: Κρέμασαν σκυλάκι σε δέντρο

Απίστευτη κτηνωδία στην Κρήτη. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού από το φρικτό θέαμα.

Μία ακόμη κτηνωδία σημειώθηκε στην Κρήτη, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο, μετά τα περιστατικά σε Χανιά και Λασίθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περαστικοί βρήκαν ένα σκυλάκι κρεμασμένο με πλαστικό σκοινί μέσα σε χωράφι στον επαρχιακό δρόμο από Γάλλο προς Ατσιπόπουλο.

Οι εκδρομείς, σοκαρισμένοι από το φρικτό θέαμα ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία η οποία πλέον διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου.

