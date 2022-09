Πολιτική

Ανδρουλάκης: Τραυματίστηκε παίζοντας μπάσκετ (εικόνες)

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο. Τι θα γίνει με την σημερινή του ομιλία στο Ζάππειο.

Σοβαρά τραυματίστηκε ο προέδρος του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος χτύπησε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ζάππειο την ώρα που έπαιζε μπάσκετ στο πλαίσιο εκδήλωσης για την επέτειο ίδρυσης του κόμματος.

Όπως διαπιστώθηκε υπέστη ρήξη χιαστού και όχι διάστρεμμα κάτι τι οποίο ανέφεραν οι αρχικές εκτιμήσεις. Είναι μάλιστα πολύ πιθανόν ο Νίκος Ανδρουλάκης να χρειαστεί να μπει στο χειρουργείο για να αποκαταστήσει το πρόβλημα πράγμα που θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες. Πρώτα πάντως θα υποβληθεί σε μια σειρά και από άλλες εξετάσεις.

Έτσι είναι στο «αέρα» το άν θα γίνει η ομιλία του απόψε στον ίδιο χώρο με την οποία κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τη 48η επέτειο ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί τη τελευταία στιγμή μετά την τελική σύσταση των γιατρών.

