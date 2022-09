Κοινωνία

Μύκονος: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά (εικόνες)

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος.



Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση διαφόρων ειδών ναρκωτικών (κοκαΐνη, κάνναβη, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη), στη Μύκονο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 2-9-2022, μετά από οργανωμένη επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Μυκόνου, της ανωτέρω Υπηρεσίας σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, τρεις αλλοδαποί, 25, 27 και 32 ετών, μέλη της οργάνωσης.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με την δράση εγκληματικού δικτύου που δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης, MDMA και ακατέργαστης κάνναβης) στη Μύκονο, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και δημιουργίας ατομικού "προφίλ", ο εντοπισμός των μελών του και η πιστοποίηση της δράσης τους.

Επιπρόσθετα, εξακριβώθηκε και ο ρόλος εκάστου των μελών του κυκλώματος και συγκεκριμένα του 27χρονου ως διευθύνοντα την εγκληματική οργάνωση, επιφορτισμένου με την ανεύρεση και προμήθεια ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, νέων πελατών και τη χρηματική διαχείριση και των 25χρονου και 32χρονου, επιφορτισμένων με την αποθήκευση, φύλαξη και διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Ο τρόπος δράσης των ανωτέρω διέθετε τα εξής χαρακτηριστικά:

εκτείνετο σε όλους τους χώρους της τουριστικής δραστηριότητας όπως κέντρα διασκέδασης, μπαρ, ξενοδοχεία, σε καθημερινή βάση, χωρίς χρονικούς περιορισμούς

χρησιμοποιούσαν ως χώρους απόκρυψης των ναρκωτικών πέτρινες μάντρες, σωλήνες υδρορροής, σακιά ζωοτροφών ή τα έθαβαν στο χώμα

διέθεταν γκάμα πελατολογίου με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, γεγονός που πιστοποιείται και από τις υψηλές τιμές πώλησης των ναρκωτικών ανά είδος ( κοκαΐνη μέχρι και -150- ευρώ το γραμμάριο, MDMA μέχρι και -80- ευρώ το γραμμάριο, ακατέργαστη κάνναβη μέχρι και -20- ευρώ το γραμμάριο)

μέχρι και -150- ευρώ το γραμμάριο, MDMA μέχρι και -80- ευρώ το γραμμάριο, ακατέργαστη κάνναβη μέχρι και -20- ευρώ το γραμμάριο) χρησιμοποιούσαν μοτοσικλέτες για την ταχεία εξυπηρέτηση των πελατών

διακίνηση από το ένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης (τον 25χρονο), με το προκάλυμμα της εργασίας του ως ταχυμεταφορέας

κατοχή προς διακίνηση τριών ειδών ναρκωτικών (κοκαΐνη, MDMA , ακατέργαστη κάνναβη) για την κάλυψη μεγαλύτερης γκάμας πελατών.





Μετά από έρευνες σε οικίες και χώρους πέριξ αυτών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

κοκαΐνη βάρους -15,8- γραμμαρίων

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -7,7- γραμμαρίων

κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη ( MDMA ) βάρους -46,1- γραμμαρίων

το χρηματικό ποσό των -693- ευρώ

μοτοσικλέτα

-4 -συσκευές κινητής τηλεφωνίας

πλήθος νάιλον συσκευασιών

Από την ενεργηθείσα προανάκριση, έχουν ήδη πιστοποιηθεί 40 περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών (κοκαΐνης, Μ DMA και ακατέργαστης κάνναβης) από τους συλληφθέντες σε τρίτα άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την αποκάλυψη τυχόν και άλλων συνεργών τους καθώς και των προμηθευτών τους.

Επιπρόσθετα, ο 27χρονος και ο 32χρονος έχουν κατηγορηθεί κατά το παρελθόν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και ο 25χρονος έχει κατηγορηθεί για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.

