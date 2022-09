Υγεία - Περιβάλλον

Πισπιρίγκου - Ογκολόγος Μαλένας: 100% δεν είχε ηπατική ανεπάρκεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκάθαρη εμφανίστηκε η ογκολόγος της Μαλένας ότι το παιδί δεν είχε εν ζωή ηπατική ανεπάρκεια, λίγα 24ωρα μετά την έναρξη της ανάκρισης για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, των δύο μικρότερων σε ηλικία παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη-Πισπιρίγκου από την Πάτρα.

Ξεκάθαρη εμφανίστηκε η ογκολόγος της Μαλένας ότι το παιδί δεν είχε εν ζωή ηπατική ανεπάρκεια, λίγα 24ωρα μετά την έναρξη της ανάκρισης για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, των δύο μικρότερων σε ηλικία παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη-Πισπιρίγκου από την Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν καταθέσει η ιατροδικαστής Χριστίνα Τσάκωνα, ο παθολογοανατόμος Χρήστος Ευτυχιάδης, ενώ χθες στην ανακρίτρια κατέθεσαν ο προϊστάμενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Αθηνών Νίκος Καρακούκης και ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας, που συνέταξαν τη νέα ιατροδικαστική έκθεση για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας Δασκαλάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιστήμονες, που κατέθεταν επί περίπου τρεις ώρες ο καθένας, επιβεβαίωσαν και ενώπιον της ανακρίτριας τα συμπεράσματα του πορίσματός τους: ότι ο θάνατος των δύο παιδιών δεν οφείλεται σε παθολογικά αίτια αλλά σε ασφυξία, εξηγώντας παράλληλα γιατί δεν ήταν οι ορθές οι πρώτες ιατροδικαστικές εκθέσεις που συντάχθηκαν αμέσως μετά τον θάνατο των δύο παιδιών.

Τι είπε η ογκολόγος της Μαλένας

“Εγώ δεν ξέρω αν από την ασφυξία φάνηκε παθολογοανατομική ανεπάρκεια, αυτό δεν μπορώ να το πω, ούτε να πω ναι, ούτε όχι. Σημασία έχει ότι δεν είχε εν ζωή ηπατική ανεπάρκεια αυτό το παιδί. Δεν είχε εν ζωή”.

“Εκατό τοις εκατό. Δεν είχε ηπατική ανεπάρκεια. Εάν έκανε ασφυξία, πέθανε από την ασφυξία και αυτή η ασφυξία μπορεί να δημιουργεί, εγώ δεν το ξέρω, οι ιατροδικαστές το ξέρουν, την εικόνα ηπατικής ανεπάρκειας. Εικόνα όμως”, συνέχισε η ογκολόγος.

Ερωτηθείσα εάν μπορεί η έλλειψη οξυγόνου, έστω και μετά θάνατον, να προκαλέσει ηπατική ανεπάρκεια, η γιατρός ξεκαθάρισε ότι “εγώ δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν το ξέρω, καταλάβατε; Αυτό πρέπει να το απαντήσουν ιατροδικαστές, όχι εγώ. Εντάξει; Εγώ σας λέω ότι δεν είχε το παιδί εν ζωή ηπατική ανεπάρκεια. Από εκεί και πέρα, αν μετά την ασφυξία ένα άτομο κάνει ηπατική ανεπάρκεια, δηλαδή εικόνα ηπατικής ανεπάρκειας και όχι ηπατική ανεπάρκεια, αν μπορεί να κάνει δεν το ξέρω. Να το απαντήσει η κυρία Τσάκωνα αυτό. όχι μόνο η κυρία Τσάκωνα και οι άλλοι οι ιατροδικαστές”.

Είπε χαρακτηριστικά ότι το παιδί ήταν υγιέστατο και τόνισε: “Βέβαια, βέβαια. Όχι μόνο εγώ αλλά και η μητέρα αν ερωτηθεί αυτό θα σας απαντήσει. Ότι ήταν καλά στην υγειά του μέχρι που κοιμήθηκε. Χόρευε, έφαγε, δεν έκανε εμετό, δεν είχε τίποτα”.

Σχετικά με τις αμυχές που είχε η Μαλένα, η ογκολόγος σημείωσε ότι δεν είδε νεκρό το παιδί, γιατί δεν εφημέρευε. Το είδε το παιδί σκεπασμένο, τις προηγούμενες μέρες δεν είχε. Τις προηγούμενες μέρες, όπως τόνισε η ογκολόγος δεν είχε σίγουρα κάτι, την ημέρα εκείνη όμως, το Σάββατο είπε πως δεν γνωρίζει.

Από την πλευρά του, ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή τόνισε πως “η ηπατική ανεπάρκεια είναι ένας κλινικός όρος και όχι ένας ιατροδικαστικός, καθώς για την διάγνωσή της απαιτείται να είναι ζωντανός ένας οργανισμός. Άρα έχουμε κάποιες βλάβες ήπατος και όχι την ηπατική ανεπάρκεια. Ψάχνουμε να βρούμε την αιτία που προκάλεσε αυτή την υποξία”.

Συνεπώς, συνέχισε, πρώτα προκλήθηκε –με έναν μηχανισμό– η υποξία και μετά η ηπατική ανεπάρκεια και άρα ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι τι προκάλεσε την έλλειψη οξυγόνου και όχι την ηπατική ανεπάρκεια.

Επιπλέον ο κος Γαλεντέρης τόνισε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι στην περίπτωση της Μαλένας παραδεχόμαστε την υποξία, δηλαδή την έλλειψη οξυγόνου.

πηγή: mega

Ειδήσεις σήμερα:

Κύθνος: Βυθίστηκε η διάσημη θαλαμηγός “007” (βίντεο)

Ενεργειακή κρίση: Μισέλ ενανίον Φον Ντερ Λάιεν για την έκρηξη τιμών

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη διεθνώς διωκόμενης για απάτες